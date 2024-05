Strhující atmosféra? Jako oheň. Dobrý sluha, ovšem špatný pán, shodují se hráči

Když hokejová reprezentace prohrávala v první třetině sobotního duelu s Norskem 1:3, málokomu v hale se takový vývoj líbil. Ale pískat, být mrzutý? Fanoušci skákali na svých místech, tleskali, zpívali, v pražské O2 areně byla atmosféra, jaká se jinde vídá jen po velkých vítězstvích. Do Česka dorazilo po devíti letech mistrovství světa a lidi si tohoto svátku považují s úctou. Návštěva na duely domácího týmu bude vždy stejná: 17 413 diváků, vyprodáno.

Právě pro tenhle pocit je o účast na turnaji mezi hráči takový zájem, a rozhodně nejen mezi Čechy. Vždyť na víkendovém klání outsiderů Rakouska s Dánskem, na nějž by jinde tribuny zely prázdnotou, bylo v Praze 15 700 lidí! A nepřijdou se jen dívat, vytvářejí fantastickou kulisu. Doslova ohnivou, která soupeře spálí. Reprezentanti z ní čerpají sílu. Když mají hodnotit to, co provází utkání, většinou ani nemohou najít slova, jimiž by ty kouzelné chvíle popsali. "Taková atmosféra nám nedovolí nic vypustit, dává nám to extra energii a my toho chceme využít," uvedl kapitán týmu Roman Červenka.

Jeden ze dvou hráčů nynějšího výběru, který už to zažil na šampionátu v Česku před devíti lety. Obránce Michal Kempný byl tehdy v hledišti. "Jen jako fanoušek, i tak to bylo něco neuvěřitelného. Ty pocity ve mně zůstaly dodnes, mám husí kůži ještě teď. Hrozně moc si vážím toho, že to nyní můžu poznat i z té druhé strany," řekl.

V onom roce 2015 byl na tribuně při čtvrtfinále. "A když Džegr (Jaromír Jágr) dal proti Finsku rozhodující gól, myslel jsem, že to celé spadne. Byli jsme na tom vrchním prstenci, celá hala skákala," vzpomínal nyní. Pro návštěvníky šampionátu měl jen slova chvály. "Je vidět, že si hokej užívají, ať už se hraje proti komukoliv. Tím je ten sport strašně krásný. Je skoro vyprodáno na jakýkoliv zápas, v jiné zemi by tolik lidí nepřišlo," podotkl.

To je jedna tvář celé věci. Ta druhá nese svá úskalí. "Lidi vás ženou dopředu, pomůžou vám, když tlačíte. Jenomže je taky důležité nenechat vybláznit, v tom je to specifické. Musíme krotit své emoce," přiblížil útočník Lukáš Sedlák.

Ve vřavě, v níž se s ostatními na ledě ani neslyší, je snadné podlehnout euforii. Jenže je tu nějaký herní plán, jejž je nutné držet, nenechat se splašit. Co se stane v opačném případě, bylo vidět v duelu s Norskem, kdy se Češi na chvilku vzdálili zadání a soupeř je potrestal třemi rychlými góly. "Všechno to musí být kontrolou. Musíme se držet systému, který chceme hrát. Někdy to je trochu těžší. Atmosféra je skvělá, musíme si na to dávat pozor," zdůraznil Kempný.

Zmíněný oheň se stihl rozšířit mimo halu do celého Česka. Vždyť v sobotním zápase s Norskem, tedy s nepříliš atraktivním soupeřem, drželo palce u obrazovky 1,63 milionu diváků, což byla téměř polovina všech, kteří v tu chvíli měli zapnutou televizi. Byl to nejsledovanější přenos duelu ve skupinách šampionátu od roku 2019! Loňský nejlepší výsledek to překonalo o víc než 300 000 diváků.

I to svědčí o tom, jak moc šampionát v tuzemsku české fanoušky pohltil. Večer budou opět v akci, chystá se další z vrcholů základní skupiny, bitva se Švýcary.