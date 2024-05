Švéd Lundeström o klubovém spoluhráči Dostálovi: Musíme mu clonit a posílat na něj hodně puků

Sobotní semifinálový zápas mistrovství světa v Praze proti českému výběru bude pro švédského útočníka Isaca Lundeströma (24) speciální. Nastoupí proti svému klubovému spoluhráči z Anaheimu Lukáši Dostálovi (23), který patří mezi opory týmu kouče Radima Rulíka (58). Lundeström se navíc stejně jako jeho spoluhráči těší na atmosféru v multifunkční pražské aréně, kde domácí hokejisty požene za postupem do finále téměř 18 tisíc diváků. Na šampionátu doposud neporažení Švédové hráli všechny své zápasy v Ostravě.

"Lukáš je vynikající brankář. Poslední rok měl výborný, hráli jsme spolu v týmu, v bráně je opravdu velmi dobrý," řekl Lundeström novinářům po čtvrtfinálové výhře nad Finskem 2:1 v prodloužení, na které se podílel asistencí na první gól. "A že udržel nulu ve čtvrtfinále proti Američanům? Jen to ukazuje, že je výborný brankář. Budeme muset před něho dostat hodně těl. Není až tak vysoký, takže musíme dobře clonit v brankovišti, dělat tam rozruch a posílat na něj hodně puků," poukázal Lundeström na cestu, jak kamaráda překonat.

Švédsko ovládlo ostravskou základní skupinu B bez ztráty bodu a ve čtvrtfinále přetlačilo v severském derby Finsko. Už krátce po utkání ale hráči mysleli i na semifinále. "Myslím, že celý tým je opravdu velmi dobrý, ale samozřejmě – Pastrňák a Nečas vyčnívají. Jsou rychlí, mají výbornou střelu. Na ně se musíme zaměřit asi nejvíc," řekl Lundeström.

Sestřih utkání Švédsko – Finsko. Livesport CZ + SK

Seveřané, kteří do semifinále postoupili poprvé od roku 2018, kdy v Dánsku získali jedenáctý světový titul, se do Prahy přesouvají dnes. Fakt, že Češi jsou na podmínky v O2 areně zvyklí, nepovažuje rodák z Gällivare za problém. "Budeme mít rozbruslení, počítám, že to bude podobné jako tady. Nebyl tady úplně nejlepší led a slyšel jsem, že tam taky není. Ale to je stejné pro všechny, budeme připravení i na špatný led," uvedl Lundeström v Ostravě.