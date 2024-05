Sázka na mladou jedničku vychází. Z Dostála je cítit, že to ještě nekončí, říká kouč Pavelec

Zavřel bránu, už podruhé na šampionátu nedostal gól. Marně se Američané snažili, domácí reprezentaci přestříleli, ale jeden z nejmladších gólmanů šampionátu odolal. Lukáš Dostál (23) se stal pro české hokejové fanoušky novým hrdinou. Převezl tým přes zrádné čtvrtfinále a poděkoval trenérům za odvážný tah. Málokdo čekal, že by na mistrovství světa byl jedničkou.

Dostálova kariéra se dlouho rozvíjela v pozadí velkých jmen. Vyrůstal v Brně a v jednom ze svých dvou extraligových zápasů za Kometu se střídal s Karlem Vejmelkou, když za svá záda pustil dvě ze tří střel. Jenže pak se vypravil do Finska, následně do zámoří a po loňském oťukávání mu Anaheim dal obrovskou důvěru.

Krátce po novém roce přiletěla zpráva o bezejmenném gólmanovi, který málem zastavil Toronto. Maple Leafs na něj vypálil 57 střel, ale se řešila i ona narážka reportérů deníku Toronto Sun. O pár týdnů později (22. března) vychytal proti Chicagu své první čisté konto v NHL. Tehdy se také v zápase potkal s Petrem Mrázkem. Zkušenější český kolega byl tehdy jen na střídačce a v dresu soupeře, ale jistě gratuloval.

Když se Češi sjížděli do Prahy, bylo brankářské trojici jasno, jenže pořád se nejistě mluvilo o tom, kdo by měl být jedničkou. Více šancí se dávalo právě zkušenějšímu Mrázkovi, jenže nakonec dopadlo překvapivě vše jinak. "Třetí gólman svou pozici věděl. V Brně se to rozložilo, nicméně už to směřovalo k hlavnímu turnaji," říká k problematice trenér gólmanů Ondřej Pavelec.

Dostál zjevně přesvědčil realizační tým na turnaji Euro Hockey Tour navzdory nepříjemné prohře s Finy, kdy inkasoval z 15 střel tři góly. Také ale v Brně odchytal největší porci času a naskočil i do prvního zápasu šampionátu. Potvrzení správnosti volby zjevně přišlo po prvním utkání turnaje MS s Finskem. "Už tam nasadil laťku hodně vysoko. Jak proplouváte turnajem, někdy je to nahoru dolů, ovšem snažíme se to udržet, aby to bylo v rovině a mělo to stoupají tendenci. Vždycky je co zlepšovat," říká Pavelec.

Lukáš Dostál v sezoně 2023-24 Livesport / Profimedia

Jestliže s Finskem Dostál neinkasoval a zlikvidoval i čtyři dodatečné nájezdy, tak druhé čisté konto zapsal v ještě vypjatějším utkání s USA. "Paráda! Výsledek 1:0 je vždycky pozitivní. Myslím, že to zvládl s klidem, i když moc v klidu párkrát nebyl," usmívá se Pavelec. "Ale jako celý tým odvedl výborný výkon. Když udržíte vzadu nulu proti tak silnému soupeři, hodnotí se to jen kladně," dodává.

Dostál na letošním mistrovství světa pomalu dozrává. Stal se jedničkou a nikdo už o tom nepochybuje. Na celém turnaji má nejvíce odchytaných minut ze všech a v průměru na něj chodí nejvíce střel z týmů elitní čtyřky. Úspěšnost zásahů má jen o něco málo nižší než Švéd Filip Gustavsson, který vévodí statistikám. "Samozřejmě, asi trošku nervózní je. Ale stoprocentně to nedává znát, dodává týmu takovou jistotu. Včera se to sešlo dohromady, jak tým makal, bojoval, v některých fázích to bylo až neuvěřitelné. Na to, jak je Lukáš mladý, to zvládá v klidu, takový prostě je," těší trenéra brankářů.

Přehled gólmanů semifinalistů MS Livesport

Vzhledem k tomu, jak se pro něj sezona letos vyvíjela, je ve fázi, kdy jeho forma graduje. Na jejím začátku si říkal o důvěru, postupně přechytal zkušenějšího Johna Gibsona a ač Ananheim nepostoupil do vyřazovacích bojů, play off nyní prožívá v Praze, s podporou publika i po boku klubového parťáka Radka Gudase.

Dostál má před sebou celou kariéru, je mu teprve 23 let, každopádně jistě cítí, že až bude někdy účtovat kariéru, tak právě probíhající šampionát může být jedním z nezapomenutelných zážitků. "Proti USA odchytal výborný zápas. K tomu, abyste dosáhl takového výkonu, potřebujete tým před vámi, to jsou spojené nádoby. Bylo z něj cítit, že to včerejškem nekončí a chce se připravit na konec turnaje a uvidíme, kam nás to donese," říká Pavelec, který Česku na mistrovství světa v roce 2010 pomohl ke zlatu.

Dostál tak má dobré vzory i pomocníky. Tým okolo něj moc dobře ví, jak jej připravit na několik zápasů, které jdou v rychlém sledu a ve kterých se rozhoduje o medailích. V sobotu po obědě čeká semifinále a výzva jménem Švédsko.