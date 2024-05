Švédsko slaví na MS bronzové medaile, Kanada poprvé od roku 2019 odjíždí s prázdnou

Bronz na letošním mistrovství světa v Praze vybojovali hokejisté Švédska. V utkání o 3. místo porazili Kanadu 4:2. Dva góly vítězů vstřelil útočník Carl Grundström (26). Seveřané získali první medaili od MS 2018 v Dánsku, kde obhájili titul mistrů světa. Od té doby se nedostali do semifinále, před třemi lety nepostoupili ani do play off.

Do soboty neporažení Švédové, jejichž vítězné tažení ukončil český tým po výsledku 7:3, v utkání o bronz vedli zásluhou Grundströma, ale Kanaďané vývoj otočili góly Dylana Cozense a Pierrea-Luca Duboise. Závěr ale patřil Švédům. Erik Karlsson vyrovnal, Grundström dal v čase 53:42 vítězný gól, výsledek uzavřel trefou do prázdné branky Marcus Johansson.

Statistiky utkání. Enetpulse

Zápas zklamaných semifinalistů sledovalo 14.929 diváků. Divácký rekord světových šampionátů tak posunuli na 780.314 diváků. Je tak jisté, že hranice 800 tisíc návštěvníků už pokořena nebude.

Sestřih utkání Švédsko – Kanada. Livesport

Ve 20:20 začne poslední utkání turnaje. Ve finálovém souboji o zlato se utkají týmy Česka a Švýcarska.