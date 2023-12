Bareš: Postupně jsme se probrali a zjistili, že s Američany můžeme hrát. A máme i na víc

Hokejoví junioři byli v Göteborgu i přes nepovedený vstup do zápasu proti USA blízko tomu, aby po roce na mistrovství světa opět skolili zámořského favorita, jak se jim to loni hned na úvod šampionátu podařilo proti Kanadě (5:2). Výrazně zlepšený výkon od druhé třetiny nakonec stačil jen na bod po porážce v nájezdech, jeho zisk alespoň znamenal jistotu postupu do play off. Gólem k tomu přispěl útočník Adam Bareš (19), jenž se prosadil poprvé na turnaji.

Když už po 72 sekundách otevřel skóre Isaac Howard, zdálo se, že Američané, kteří ve čtvrtek rozstříleli 11:3 Švýcarsko, budou opět nadělovat. Jenže opak byl pravdou. Další příležitosti promarnili a zatímco jejich výkon začínal mít trhlinky, čeští mladíci hráli postupem času lépe a lépe.

Hodně důležitý byl pro vyrovnání sil gól Jakuba Štancla na 1:1 ze 16. minuty. "Ze začátku jsme byli trochu zastrašení, potom jsme se ale probrali a zjistili jsme, že s nimi můžeme hrát," zhodnotil první třetinu Bareš. "Měli jsme správně nastavené hlavy, předváděli jsme svou hru, a tím jsme potom dominovali," dodal ke zlepšenému výkonu mužstva.

Sám se zapsal mezi střelce povedenou ranou ve 27. minutě a dokonal obrat na 2:1. "Jeden z nejlepších gólů. Byl to super pocit. Vždycky jsme s nimi prohráli o hodně, takže za mě super dát jim gól," pochvaloval si Bareš, po jehož trefě ale svěřenci kouče Patrika Augusty vedli jen necelé dvě minuty. A stejný scénář se opakoval i po dalším vedoucím gólu z hole Robina Sapouška. "Z chyb se musíme poučit a neopakovat to,” řekl Bareš.

Navrch pak měli Češi i v dobře rozehraných nájezdech, na lopatky ale Američany položit nedokázali. Výkon proti zámořskému favoritovi nicméně dodal hráčům i přes těsnou porážku sebevědomí do dalšího průběhu turnaje. "Myslím, že výkon byl dobrý, může být ale lepší. Musíme mít hlavy nahoře a pokračovat. Teď se musíme soustředit na Švýcarsko a potom čtvrtfinále. Jít zápas od zápasu," zdůraznil český útočník.

Všichni zpovídaní hráči po utkání ocenili přízeň, jaké se jim dostalo z hlediště. "Dostali jsme od našich fanoušků velkou podporu. Slyšel jsem v podstatě jen naše fanoušky, hnali nás hodně dopředu a určitě nám pomohli," ocenil Bareš české diváky.

Přehled utkání Česko – USA