Rekordman Kulich a Šalé řídili hattricky cestu juniorů za jednoznačným vítězstvím nad Nory 8:1

Čeští hokejoví junioři slaví na mistrovství světa v Göteborgu první vítězství. Proti nováčkovi z Norska napravili úvodní debakl se Slovenskem 2:6 a triumfovali 8:1. Na polovině gólů nesl podíl kapitán výběru Jiří Kulich (19), jenž společně s Eduardem Šalém (18) dosáhl hattricku.

Kouč Augusta roztrhl elitní formaci, v níž vedle Kulicha se Šapovalivem nastoupil Adam Bareš. V obraně už scházel Adam Jiříček, který se zraněným kolenem na turnaji skončil. V brankovišti dostal opět důvěru Michael Hrabal. A v úvodu zápasu měl štěstí, když Solberg trefil vedle jeho levé ruky tyčku.

Soupeř ukazoval, že netrápil Američany půl zápasu náhodou a český tým neměl vůbec snandou práci. Do moc šancí se zprvu nedostával. Když si však Kulich našel kousek volného prostoru na levém křídle, švihl puk zápěstím přesně k tyčce. Pro největší hvězdu týmu to byl první zásah na turnaji.

Nory to však zdaleka nedostalo do kolen a při přesilovce rozezněli konstrukci české branky podruhé. Jenže početní výhodu dostali také Češi a Kulich v ní zdvojnásobil vedení. Kapitán se dostal do ráže, pálil odevšad a díky němu využili Augustovi svěřenci první přesilovku na šampionátu.

Severský soupeř se v prostřední části přece jen prosadil náhodným nahozením a v nadějných šancích doufal ve vyrovnání, jenže přišel dvojitý úder během 37 vteřin. Nejdřív se trefil od modré obránce Čech, pak obrovskou hrubku v rozehrávce potrestal efektní otočkou Šalé. Útočník Barrie Colts v zámořské OHL následně po kostrbaté akci skóroval ještě jednou a z reprezentantů definitivně spadla nervozita.

Náladu si spravili dvěma využitými přesilovými hrami, v té druhé završil Šalé hattrick. Byl to první takový kousek na letošním šampionátu dvacítek vůbec. Chvíli po něm jej následoval i Kulich a Češi dosáhli nejvyšší výhry dosavadního programu göteborského turnaje.

Národní celek se ve skupině B utká ještě v pátek se Spojenými státy a na Silvestra se Švýcary. Do čtvrtfinále postoupí nejlepší čtveřice, poslední tým bude bojovat o udržení mezi elitou.

Přehled zápasu Česko – Norsko