Kulich a spol. se pokusí znovu zaskočit Američany. Nemají žádnou slabinu, zní z českého týmu

Jeden z hlavních favoritů juniorského mistrovství světa, hokejový tým Spojených států amerických, bude v pátek třetím soupeřem české reprezentace na turnaji v Göteborgu. Svěřenci trenéra Patrika Augusty do utkání půjdou s bilancí výhry a porážky, další úspěch by je výrazně přiblížil postupu do čtvrtfinále.

"Bude to úplně něco jiného než předešlé zápasy. Nesmíme do utkání vstoupit ledabyle. Potřebujeme se připravit na to, že Amerika má úplně jinou kvalitu. Budou chtít duel rozhodnout co nejdřív, my s nimi musíme vydržet bruslit. Jejich největší síla je, že nemají žádnou slabinu," řekl útočník Matyáš Šapovaliv.

Český tým na úvod šampionátu nezvládl zápas se Slovenskem (2:6), poté ale ve středu deklasoval Norsko 8:1 a má tak na kontě tři body. Hráči USA porazili Norsko 4:1, Švýcarsko pak rozcupovali 11:3.

Čeští junioři zažili první vítěznou radost na právě probíhajícím MS. @czehockey

"Dívali jsme se na jejich zápas s Norskem, kdy Norové nehráli vůbec špatně. V některých momentech měli i víc ze hry," uvedl obránce Marek Alscher, který věří, že Česko má šanci favorita překvapit. "Jsou to kluci jako my," podotkl. "Budeme se snažit dostat ze sebe maximum. Pokud budeme hrát, jak máme, třeba ve středu proti Norům, je velká šance, že je porazíme," věří jeden z 15 českých hráčů, kteří působí v zámoří.

Český a americký výběr se na juniorském MS utkaly naposledy loni v srpnu a ve čtvrtfinále nečekaně vyhráli Češi. Tehdejší obhájce zlatých medailí porazili 4:2 i díky gólu a asistenci Jiřího Kulicha, jenž je hlavní postavou Augustova týmu i nyní.

Pořadí v české skupině po dvou odehraných kolech. Livesport

Předešlých sedm zápasů na MSJ ovšem skončilo výhrou Američanů, v několika případech drtivou. "Věřím, že se dobře připravíme a podáme dobrý výkon. Musíme hrát disciplinovaně a nemít žádná zbytečná vyloučení, protože takový tým jako USA to určitě bude trestat," řekl útočník Ondřej Becher před utkáním, které v hale Frölundaborg začne v 17:00.