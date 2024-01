Brzká power play? Měli jsme buly v útočném pásmu a nevíte, jestli přijde další, říká Reichel

Štěstí přeje odvážným. A také připraveným. Stoprocentně to platilo v případě trenérského štábu hokejové dvacítky v pátečním utkání o bronz na mistrovství světa v Göteborgu proti Finsku (8:5). Přestože měl národní tým za stavu 4:5 pouze jednobrankové manko, k risku s hrou bez gólmana sáhl ve snaze o vyrovnání už v čase 57:04. Vyplatilo se. Češi srovnali a Finové se sesypali. Po návratu se ke kritické chvíli vrátili s odstupem času i asistent Robert Reichel (52) a hlavní kouč Patrik Augusta (54).

Bezpochyby se našlo mnoho těch, kteří se v danou chvíli domnívali, že k power play sáhla česká střídačka příliš brzy. Vše však mělo svůj důvod.

"Ten čas byl takový na hraně," připustil po příletu na tiskové konferenci Augusta. "Ale proti tak silným soupeřům zase tolikrát buly v útočném pásmu nemáte. Nevíte, jestli pak přijde ještě další. Pro nás to bylo podle mého ideálně načasované," řekl Augusta. "Byli jsme rozhodnutí, že si vezmeme oddechový čas a odvoláme gólmana. A to rozhodnutí bylo asi správné," hlásil se šibalským úsměvem Reichel. "Asi ano," přikývl pobaveně vedle sedící Augusta.

Přesně po minutě hry se šesti bruslaři v poli vyrovnal Ondřej Becher a hned o 15 sekund později šokoval Finy Tomáš Hamara brankou na 6:5.

"Padnul gól, hned nato padnul další. Psychika Finů byla v tu chvíli na bodě nula. Chtěli jsme ten zápas ukončit v šedesáti minutách, protože víme, jak silní jsou Finové ve hře tři na tři. Při hře pět na pět jsme v tom zápase moc šancí neměli. I proto jsme sáhli k té dlouhé power play," vysvětlil Reichel. "Ve hře nás držely speciální týmy. Pořád jsme během turnaje hledali střelce. A nakonec jsme je i našli," dodal bývalý vynikající útočník.

Rozhodující slovo měl Reichel

Právě Reichel měl podle Augusty v klíčový okamžik rozhodující slovo. "Alby to rozhodl a rozhodl to velice správně, pak to skvěle připravil a kluci to parádně zahráli, i když se Finové nejdřív dokázali dostat z pásma ven. Podle mého bylo jedině dobře, že si kluci zkusili hru bez gólmana už v semifinále se Švédy. I když to k obratu už nevedlo, pomohlo nám to proti Finům," namítl Augusta.

"Do třetí třetiny jsme šli s dvoubrankovým mankem, ale věděli jsme, že když dáme jednoho góla, tak je tu velká šance, že se mohou Finové ještě rozklepat," řekl útočník Matyáš Šapovaliv.

"Sice jsme opravdu snížili, ale pak jsou tři minuty do konce a odvoláte gólmana. Je tam velká nejistota, co se stane. Oni nám to dokonce vyhodili z pásma, ale my jsme se k nim zase dokázali vrátit a také vyrovnat. Ty emoce jsou v tu chvíli strašně nahoře, když takhle vyrovnáte takové utkání," doplnil Šapovaliv.

Následovala nevídaná smršť. Celkem dali čeští mladíci v 59. minutě čtyři branky během 50 sekund a vytvořili tak rekord juniorských šampionátů.

"Necelých dvacet sekund po vyrovnání jsme najednou byli ve vedení a ta situace byla opačná. To byl úplný výbuch a pár kluků na střídačce jsme museli klidnit, protože do konce pořád zbývala asi minutka a půl. Věděli jsme, že se pořád musíme soustředit a zápas dobře dohrát. Gólem na 7:5 už se to ale trošku odšpuntovalo. V tu chvíli jsme věděli, že to asi zvládneme a dotáhneme do úspěšného konce," připomněl Šapovaliv.

"Měli jsme hned po buly domluvený signál, byl tam odskočený Jirka Kulich s tím, že to hned vystřelíme. Věděli jsme, že musí být Finové nervózní, protože my jsme byli taky, když jsme prohrávali. Chtěli jsme v tu chvíli pálit vše na branku. I když to buly nebylo vyhrané čistě, Jirka mi to posunul a mým jediným záměrem bylo poslat puk na bránu. Doufal jsem, že to tam spadne, nebo to tam někdo dorazí. Jsem moc rád za to, jak to dopadlo," popsal "bronzový" gól jeho autor Hamara.