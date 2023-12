Česko povede na cestu za obhajobou stříbra kapitán Kulich, úvod MS ozdobí vyhecované derby

Česká hokejová reprezentace do 20 let v pondělí absolvovala první trénink v hale Frölundaborg, ve které bude hrát své zápasy v základní skupině juniorského mistrovství světa. Trenér Patrik Augusta věří, že jeho svěřenci jsou dobře připraveni a v úterním utkání proti Slovensku do turnaje dobře vstoupí. S kapitánským "céčkem" český výběr v cestě za obhajobou stříbrným medailí povede útočník Jiří Kulich (19).

"Příprava byla rychlá. Utekla rychle. Pracovali jsme, v Česku jsme měli dvoufázové tréninky, ve Švédsku jsme pokračovali jednofázově. Věřím, že hráči budou připraveni," řekl Augusta v rozhovoru pro hokejový svaz. Juniorská reprezentace se nejprve připravovala v Příbrami, v neděli 17. prosince se přesunula na sever Evropy.

Mladí Češi nejprve trénovali v Mölndalu, aktuálně už jsou v Göteborgu. "První trénink (ve Frölundaborgu) byl ze začátku trošku pomalý, protože jsme se fotili. Pak se to ale rozjelo, hodnotím ho kladně," uvedl Augusta. Vedení dvacítky již zveřejnilo jména kapitána a jeho asistentů. S "céčkem" tým povede Kulich, jeho asistenty budou Matyáš Šapovaliv a Tomáš Hamara.

Aktuálně se hokejisté již naplno soustředí na úterní zápas proti Slovensku, kterým vstoupí do základní skupiny B. "Je to těžký soupeř hned na úvod. Bude to z obou stran vyhecované, ještě se hraje v netradiční čas," poukázal Augusta na to, že utkání začne ve 12:00. "Uvidíme, jak který tým bude srovnaný. Věřím, že to budeme my," dodal Augusta.

Nástupce Radima Rulíka na pozici hlavního kouče juniorské reprezentace se nakonec rozhodl nahlásit na soupisku tři brankáře a 18 hráčů do pole, dvě místa si tak ještě nechal volná. Mimo základní kádr zůstali obránci Tomáš Galvas, Matěj Prčík a útočníci Matěj Maštalířský, Adam Židlický a Šimon Slavíček.

Přehled utkání Slovensko U20 – Česko U20 (12:00)