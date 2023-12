Je skvělé být v kabině mezi svými, říká Kulich. Těší se na spolupráci s Šalém a Šapovalivem

První trénink s hokejovou reprezentací do dvaceti let před nadcházejícím mistrovstvím světa dnes ve Švédsku absolvoval útočník Jiří Kulich (19). Jedna z očekávaných opor týmu věří, že krátký čas na aklimatizaci a sehrání se spoluhráči nebude problém. Trenéři jej zařadili do formace s Eduardem Šalém a Matyášem Šapovalivem, se kterými hrál na minulém šampionátu i mistrovství světa hráčů do 18 let.

"Je skvělé, že jsem zase v kabině mezi svými a na ledě mezi Čechy. Pořád jsem byl trochu rozbitej, ale jak říkám, bylo to skvělé," řekl Kulich v rozhovoru pro hokejový svaz po prvním tréninku. Devatenáctiletý útočník přiletěl z USA v pátek. "Nemyslím si, že bych měl problém s časovým posunem. Spíše jsem byl unavený. Spát jsem šel v normální čas a správně jsem i vstával," uvedl rodák z Kadaně.

Kulich v této sezoně debutoval v dresu Buffala v NHL, jinak ale působil na farmě v Rochesteru v nižší AHL, kde je aktuálně nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem týmu. S 16 góly je zároveň nejlepším střelcem celé soutěže.

Program skupinových zápasů reprezentační dvacítky na MS. Livesport

Teď si musí rychle zvykat na hru na větším evropském kluzišti. "Má to své plusy i minusy. Musím se s tím nějak porvat a zatím jsem neviděl žádný rozdíl. Ani jsem to neměl nějak v hlavě, což je možná hlavní," řekl Kulich, který působí v zámoří druhou sezonu.

První zápas na juniorském MS čeká český výběr v úterý, Kulich tak má před sebou jen tři tréninky. "Určitě to bude stačit a budu připravený," věří Kulich. Znovu si zahraje s Šalém a Šapovalivem, s nimiž pomohli před rokem dvacítce ke stříbrným medailím.

"Je krásné, že jsme zase mohli obnovit spolupráci. Víme, že mezi sebou máme chemii. Dokážeme si vyhovět a hodně se spolu bavíme. Určitě je to výhoda," řekl Kulich, který na předešlých turnajích plnil roli střelce. "Nehrajeme na role, ale je pravda, že na minulých mistrovstvích mě kluci hledali a já jsem byl střelec. Budeme se ale snažit vyhovět každý každému," podotkl.

Prvním soupeřem českého týmu budou v úterý slovenští hokejisté. "První zápas je vždy nejdůležitější. Ještě je to derby se Slováky. O to důležitější to je. Budeme se muset připravit a podat co nejlepší výkon," řekl Kulich.