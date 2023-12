Jen nebe je limit, zní z tábora českých juniorů. Na MS ve Švédsku budou obhajovat stříbro

V Göteborgu začne v úterý juniorské mistrovství světa, na kterém budou čeští hokejisté obhajovat stříbrné medaile. Mezi hlavní favority ale svěřenci trenéra Patrika Augusty, který tým převzal po Radimu Rulíkovi, nepatří. Na zlatý hattrick budou útočit hráči Kanady, vysoké ambice mají tradičně Američané. Domácí Švédové doufají, že ukončí čekání na titul, který získali naposledy v roce 2011.

"Že nejsme favorit? To je dobře. Jak se říká, jen nebe je limit. Záleží na tom, jak se vše sejde. Je to sport, může to jít i druhou stranou. Jsem ale přesvědčený, že uděláme maximum pro to, abychom byli úspěšní. Kde nás to, v uvozovkách, vykopne, to uvidíme," řekl Augusta na tiskové konferenci v Praze ještě před přesunem mužstva do Švédska.

Na severu Evropy již Češi odehráli dva přípravné zápasy. Porazili Lotyšsko 4:3 a prohráli s Finskem 1:4. Z kádru vypadl zraněný obránce Vojtěch Port, krátce před Vánoci se ale připojil útočník Jiří Kulich, který by měl být jedním z pilířů týmu. "Pro nás i celý český hokej je to nejlepší hráč této věkové kategorie," řekl Augusta na adresu hráče, který letos debutoval v NHL v dresu Buffala a dělí se o pozici nejlepšího střelce v nižší AHL.

Kulich je v českém týmu jedním z šesti pamětníků medailového úspěchu na předešlém šampionátu. "Věřím, že všichni dělají hokej proto, aby vyhrávali a byli co nejúspěšnější. Věřím, že dokáží nakazit ostatní a budou jako lídři mužstvo přirozeně vést," přál si Augusta. Obhajoba stříbra trenéra nesvazuje. "Necítím tlak. Cítím tlak sám na sebe, protože chci hráčům pomoct, aby byli úspěšní. Děláme pro to maximum. Není to ani o tlaku, jako o tom, jak se na to moc těším. Odehrajou to ale hráči na ledě," podotkl.

Český výběr pod jeho vedením chce k turnaji přistupovat s pokorou a klást si postupné cíle. "Na mistrovství není slabého soupeře a rozhodovat budou malé věci včetně zdravotního stavu. Chceme být co nejúspěšnější. Ideální by bylo, kdybychom se v každém zápase zlepšovali. Platí, že všechny týmy mají určitou šanci. Snít můžeme všichni, pracovat musíme všichni," podotkl Augusta s úsměvem.

Češi otevřou MS U20 federálním derby se Slovenskem. Livesport

Prvním soupeřem českého týmu v základní skupině B budou v úterý od 12:00 slovenští hokejisté. "První zápas je vždy nejdůležitější. Ještě je to derby se Slováky. O to důležitější to je. Budeme se muset připravit a podat co nejlepší výkon," řekl Kulich. "Bude tam velká rivalita, Slováci mají výborný tým a nejlepšího gólmana předešlého mistrovství. Hned pak nás čekají Norové, kteří mají spoustu hráčů ze švédských soutěží. Pak Amerika, Švýcaři. Nečeká nás nic jednoduchého a všechny zápasy mohou být klíčové," doplnil Augusta.

Do čtvrtfinále postoupí nejlepší čtveřice, poslední tým bude bojovat o udržení mezi elitou. Celý turnaj se odehraje v Göteborgu v arénách Scandinavium a Frölundaborg. Skupina B s českým výběrem se uskuteční v menším Frölundaborgu s kapacitou 6044 diváků.