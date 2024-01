Česko – Finsko 8:5. Hokejoví junioři získali na MS U20 bronzové medaile

Čeští hokejisté na mistrovství světa hráčů do 20 let získali bronz a navázali na loňské stříbrné medaile. V utkání o 3. místo porazili Finsko 8:5, přestože ještě ve 40. minutě prohrávali 2:5. Vítězný gól vstřelil v čase 58:19 obránce Tomáš Hamara (19). Hattrickem a dvěma asistencemi pomohl k obratu útočník Ondřej Becher (19), který na konci druhé třetiny v oslabení snížil na 3:5, v 59. minutě vyrovnal při hře českého týmu bez brankáře a 66 sekund před koncem pečetil výsledek. Dvě trefy a stejný počet asistencí si připsal kapitán Jiří Kulich (19).

Kouč Patrik Augusta se opět rozhodl poskládat to nejlepší do jednoho útoku a do první formace se tak vrátil Eduard Šalé, jenž si ve druhé lajně prohodil místo s Adamem Barešem. A právě Šalé se zjevil v první obrovské šanci, kličkou už překonal gólmana, jenže v rozhodující chvíli mu puk sjel z čepele mimo branku. A gól padl vzápětí na druhé straně. Obránce Čech přišel u mantinelu o puk, Kumpulainen si najel na střed a střelou na slabší Hrabalovu lapačku poslal Finy do vedení.

Český tým poprvé v play off dostal úvodní gól a nebyla to jediná premiéra. Když za dalších 90 vteřin využil dobré práce clonícího spoluhráče před brankou k dalšímu zásahu Nyman, opustila česká jednička poprvé na turnaji své stanoviště a týmu od té doby kryl záda Jakub Vondraš.

Obhájci stříbra se pomalu dostávali zpátky do duelu a definitivně jim k tomu pomohla první přesilovka. Z ní uběhlo pouhých sedm vteřin, když se po přihrávce přes celé pásmo nechytatelně trefil Jiří Kulich. Pro nejlepšího střelce týmu to byl pátý zásah na turnaji.

V úvodu druhé třetiny podržel několikrát v krátkém sledu národní celek Vondraš proti zcela volným finským útočníkům. Pak sice Češi Štanclovou zásluhou využili i druhou přesilovku v zápase, jenže z vyrovnání se ani nestačili pořádně zaradovat. Ve zběsilé pasáži utkání si totiž soupeř vzal za pouhých 15 vteřin vedení zpět a za dalších 19 sekund odskočil na rozdíl dvou branek. Pokaždé přitom rozebral českou defenzivu na součástky a zakončoval do prázdné branky.

Svou skvělou sekvenci podtrhl tým Suomi v přesilovce: Hameenaho nabral rychlost, až příliš snadno se prohnal kolem Hamary a krásnou individuální akci zakončil kličkou gólmanovi. V další početní výhodě ovšem naopak protivník inkasoval, když jeho obráncům pláchl Becher a svůj samostatný únik proměnil v gól naděje.

Do třetí části vstoupili Finové dost pasivně, což vyústilo ve faul Kaskimakiho a čeští junioři opět ukázali, že jim přesilovky jdou. Puk se po ose Hamara - Melovský dostal až ke Kulichovi, který nedal finskému gólmanovi sebemenší šanci a snížil na rozdíl jediné branky.

V 50. minutě dostali možnost přesilové hry i Finové, ale nepočínali si v ní vůbec dobře a národní tým oslabení bez problémů přečkal. Tři minuty před koncem základní hrací doby se v nadějných příležitostech ocitli Becher s Rymonem, v gól je však přetavit nedokázali.

Trenér Augusta následně sáhl ke hře bez gólmana, díky čemuž si čeští junioři vytvořili velký tlak a důrazný Becher z předbrankového prostoru překonal Kokkoa a vyrovnal na 5:5. To však ze strany českého týmu zdaleka nebylo všechno. O 15 sekund později dokonal obrat Hamara, který finského gólmana překvapil střelou od modré čáry a poslal národní tým do vedení.

Role se v ten moment najednou obrátily a odvolat gólmana museli Finové, přičemž tuto herní situaci nedokázali využít. Naopak inkasovali další dva góly do prázdné branky z hokejek Rymona a Bechera, který tím zároveň dovršil hattrick.