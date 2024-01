Prohra se Švédy v semifinále byla o detailech a řešeních přečíslení, hodnotí trenér Čihák

Česká hokejová reprezentace juniorů si podruhé za sebou o zlato na mistrovství světa nezahraje, se Švédskem prohrála v semifinále 2:5. Výkon týmu zhodnotil pro Livesport Zprávy trenér Ladislav Čihák, který v současné době působí v Českých Budějovicích.

Češi hráli se Švédy dlouho vyrovaný zápas, ještě před poslední třetinou byl stav 2:2. Závěrečné dějství se ale výběru Patrika Augusty nepovedl, inkasoval v něm tři branky. "Myslím ale, že to byl vyrovnaný zápas a naše juniorka udělala dobrou práci. Byl to sympatický výkon. Proti Kanadě jsme hráli pod daleko větším tlakem, se Švédy to bylo opravdu otevřené," říká hlavní trenér českobudějovického Motoru.

Co tento semifinálový zápas rozhodlo?

"I když výsledek nakonec vypadá hrozivě, myslím že rozhodly detaily. Za stavu 2:2 jsme klidně mohli dát třetí gól, Becher jel sám na bránu a nedal. Naopak na začátku třetí třetiny Švédové po faulu v přesilovce skórovali. A pak tam byly rozdíly v řešení přečíslení, která jsme narozdíl od Švédů realizovali špatně. Také to byl zápas, kde jsme viděli chyby gólmanů, asi ani jeden z nich dnes nebyl moc spokojený sám se sebou."

Co se vám na výkonu Čechů navzdory prohře líbilo?

"Celý turnaj se mi zamlouvá hra obránců a to jsme navíc hráli bez zraněného Adama Jiříčka, ten tentokrát určitě hodně chyběl. Ale i bez něj byla ze strany zadáků naše hra velice slušná. Také se mi líbí, že máme všechny formace opravdu vyrovnané."

A útočnící?

"Tentokrát víceméně nikdo extrémně nevyčníval. Forvardi se snažili plnit to, co měli. Hráli to, co umějí a na maximum. Několikrát udělali správné rozhodnutí, tím že šli do buď do individuální akce, nebo zase jindy včas posouvali kotouče. Slabina je ale zakončení, s tím ale máme dlouhodobě problém."

Ladislav Čihák na střídačce českobudějovického Motoru Profimedia

Poslední třetinu Švédové český tým přehráli a přestříleli, nemyslíte, že po vysilujícím zápasu s Kanadou došly síly?

"Nemyslím, že by to bylo o fyzičce. Ti kluci jsou dobře natrénovaní, většina z nich hraje v kanadských juniorkách. Spíš to bylo o tom, kdo je jaká individualita, kdo na sebe bere zodpovědnost a tím pak dává impuls dalším hráčům, aby se dohrávaly situace a tým zůstával v tlaku. Švédové v tomhle ohledu měli trochu navrch."

Vy jste švédské prostředí poznal prostřednictvím stáží u mládežnických týmů. Jak jste vnímal švédský tým, který si letos zahraje o zlato?

"Ten tým tvoří narozdíl od naší juniorky hráči, kteří v juniorském věku hrají dospělý hokej v domácí lize. To znamená, že systém, který kdysi zavedli, mají stále funkční a propracovaný. Hráči jim zůstávají doma, mají kvalitní juniorské soutěže a špičkoví hráči dostávají dostatek prostoru v A-týmech tamní první ligy. Také se tím zvyšuje kvalita i ve druhé švédské lize, protože i tam mohou tyto mladé dravce dávat. Výběr má pak Švédsko daleko širší. Ruku v ruce s tím jde i to, že ti mladí kluci nejsou na rozhraní sestavy, ale mají extrémně důležitý role."

Statistiky semifinálového utkání Švédsko U20 - Česko U20

Sestřih utkání