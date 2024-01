Euforie z bronzového obratu dvacítky: Gól jako z Nagana, dojatý Reichel i nejlepší reklama

Česko zaplavila vlna euforie po fantastickém obratu hokejové reprezentace do 20 let v boji o bronzové medaile

Velký obrat české hokejové dvacítky, která otočila utkání o bronz s Finskem ze stavu 2:5 na konečných 8:5, rezonuje napříč sociálními sítěmi. Česko zaplavila vlna euforie. Bleskové trefy, které v samotném závěru rozhodly o medaili pro český tým, navíc stanovily nový rekord - dosud totiž na juniorském MS žádný tým nedokázal vstřelit tolik branek během 50 vteřin.

“To byla nejlepší reklama pro český hokej. Blahopřeji k bronzu,” vzkázal do Švédska majitel pardubického Dynama Petr Dědek.

Zaskočený byl i Matěj Blümel, jenž nyní působí na farmě Dallasu v Texas Stars. “Odcházíš na ranní rozbruslení a stav zápasu o bronz je 2:5. Za 25 minut se vracíš a stav je 8:5. Hokejový zázrak. Famózní. Neskutečný,” napsal na sociální síti X.

Politický komentátor a glosátor Jindřich Šídlo zase poukázal na to, že vítězná trefa Tomáše Hamary, díky které Češi 68 sekund před koncem otočili skóre, se až nápadně podobala vítězné brance z finále Olympijských her v Naganu v roce 1998. “Vím, že Petr Svoboda nestřílel z první, ale to je jedno,” dodal Šídlo.

“Hokej je krásný, protože nikdy nevíte, co se může stát. Naši junioři dokázali nemožné. Poklona celému týmu, gratuluji k bronzovým medailím. Děkuji všem fanouškům za podporu,” blahopřál prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik.

“Absolutně neuvěřitelné poslední tři minuty zápasu o bronz,” nechápal Jiří Hrdina na sociální sítí X. “Tento zápas si kluci budou pamatovat do konce života.”

Hokejový fanoušek Nick z Kanady zase poukázal na to, že se českým hokejistům povedlo vstřelit čtyři branky v nejkratším možném čase v historii juniorského šampionátu. Rekord dosud držela Kanada z roku 1984, kdy Švýcarsku nastřílela čtyři góly během minuty a osmi vteřin. Česká dvacítka to v pátek ve Švédsku zvládla při obratu za za 50 sekund.

Bývalý vynikající obránce Ladislav Šmíd rovněž gratuloval českým hokejistům a také svému kamarádovi Patriku Augustovi, který tým do 20 let na turnaji vedl jako hlavní trenér.

Fotbalový redaktor Radek Špryňar si všiml i slzy dojetí v očích jednoho z asistentů trenéra. "Slzy v očích Roberta Reichela jsem si nevšiml ani v Naganu," napsal na sociální síti X. Když se český tým chystal zvěčnit velký okamžik na fotografii, hokejová legenda, která vyhrála na seniorské reprezentační úrovni osm medailí, zahlásila: “Já vám ukážu, jak se to dělá.”

Zvláštními schopnostmi zřejmě oplývá jedna z hokejových fanynek. Po čtvrtfinále s Kanadou na sociální síti X uvedla, že se jí zdalo o tom, že Češi postoupí. Před utkáním o bronz přidala ale ještě větší senzaci. "Nechci nic říkat, ale dneska se mi pro změnu zdálo, že jsme v medailovém zápase porazili Finsko osmi góly. Že bych měla prorocké sny?" Posuďte sami.