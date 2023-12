Šapovaliv si před šampionátem zvyká na větší hřiště a těší se na návrat elitní formace

Útočník Matyáš Šapovaliv (19) je jedním ze šesti aktérů minulého českého úspěchu na juniorském mistrovství světa, kteří by se měli představit i na nadcházejícím šampionátu hráčů do 20 let v Göteborgu. Jeden z očekávaných lídrů týmu považuje zisk stříbrné medaile v Halifaxu už jen za vzpomínku a je připraven udělat vše, aby Česko opět uspělo.

"Minulý šampionát je krásná vzpomínka a je jen na nás, jak se k tomu teď postavíme. Budeme dělat vše pro to, aby to dopadlo možná i lépe. Tým je hodně rozdílný, řada hráčů ze staršího ročníku skončila," upozornil Šapovaliv, kterého čeká již třetí start na juniorském MS.

"Bude to o tom, jak se připravíme a naladíme na mistrovství. Bude to těžké. Minule jsme byli ve finále, získali jsme stříbro a určitě nebude jednoduché to zopakovat. Nemůžeme si říct, že to automaticky půjde stejně. Vše je o tvrdé práci, je to nová výzva," podotkl.

V širším kádru je aktuálně šest hráčů, kteří se na předešlém úspěchu podíleli, a trenér Patrik Augusta věří, že právě oni budou lídry. Šapovaliv se tomu nebrání. "Budeme se snažit zavést do týmu vítěznou mentalitu nebo ducha, co jsme cítili minulé mistrovství. Pořád je to ale o práci a přípravě. Je to jen o tom, jak budeme pracovat na ledě," řekl kladenský rodák, kterého loni draftovalo Vegas ve 2. kole.

Před necelým rokem dovedl juniorskou reprezentaci k medaili jako hlavní kouč Radim Rulík, který nyní už působí u seniorského národního týmu. S příchodem Augusty se ale podle Šapovaliva nic zásadního nezměnilo. "Taktika je víceméně stejná. Největší rozdíl je, že teď je mistrovství v Evropě, takže se bude hrát na širokém kluzišti. Nějaké změny tam budou, ale nemyslím si, že to bude znatelné. Práce obou trenérů je hodně profesionální," řekl.

Šapovaliv působí od roku 2021 v zámoří, na větší kluziště si tak musí zvykat. "První trénink to byl nezvyk vidět, jak je to od brány do rohu daleko," pousmál se. "Chce to hrát trochu jinak. Nechodit tolik do brzd jako v Kanadě, snažit se pořád využívat rychlost, jezdit víc do oblouků, zkrátka pracovat s nashromážděnou rychlostí," uvedl.

Češi začnou skupinu na MS už v úterý proti Slovákům. Livesport

Šapovaliv na předešlém turnaji vytvořil elitní formaci s Jiřím Kulichem a Eduardem Šalém, se kterými by měl hrát i nyní. Všichni tři totiž v týmu pokračují. "Strašně se na to těším. Bylo by super si s oběma zase zahrát, minulé dvacítky jsem si vedle nich hrozně moc užíval," poznamenal.

Kulich by se k týmu měl připojit až v příštích dnech, neboť dosud hrál na farmě Buffala v nižší AHL. "Když přijede, hodně to zvedne tým," konstatoval urostlý útočník, jenž je v reprezentaci v dobré náladě. Týmu Saginaw Spirit, za který hraje kanadskou juniorskou soutěž OHL, se sice nevydařil začátek sezony, ale v listopadu se vše zlomilo a začal vyhrávat.

"Neměli jsme dobrý start, teď jsme se ale začali zvedat a začíná se nám dařit. Doufám, že to bude pokračovat," přál si Šapovaliv, který zatím nasbíral 36 bodů v 27 zápasech. "Přišel zlomový zápas a pak jsme měli sérii deseti výher, to nám hodně pomohlo. Je cítit, že máme pohodu a daří se nám," pochvaloval si český reprezentant.