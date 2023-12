První zápasy jsem se moc nechytal, líčí Šalé přechod z extraligy do kanadské juniorky

Hokejový útočník Eduard Šalé (18) by měl na nadcházejícím juniorském mistrovství světa ve Švédsku patřit mezi klíčové české hráče v cestě za obhajobou stříbrných medailí. Letos nejvýš draftovaný Čech odešel před sezonou z extraligy do kanadské juniorské soutěže OHL a nyní přiznal, že začátky pro něj byly hodně náročné. Nicméně už se na změnu adaptoval a na šampionátu je připraven na svou roli tvůrce hry.

Před pár měsíci mu však nebylo do skoku. "Popravdě řečeno návrat do juniorů byl šílený. Bylo to pro mě úplně něco jiného a bylo to hodně těžké. Menší hřiště, jiný hokej... Prvních pět zápasů jsem se moc nechytal. Potom jsem se přizpůsobil tamnímu hernímu stylu, což je pro mě jen dobře," řekl Šalé v Příbrami, kde se juniorská reprezentace nyní připravuje.

Osmnáctiletý odchovanec brněnské Komety hrál v minulé sezoně i přes svůj věk stabilně seniorskou extraligu. Poté, co jej draftoval Seattle v 1. kole, se přesunul se do Kanady do juniorské soutěže, aby si zvykl na zámořský styl hokeje.

"Kluci tam nikdy nehráli chlapský hokej, takže je to hodně bláznivé. Hraje se nahoru dolů a moc se u toho nepřemýšlí. Pro mě jako hráče, který si rád nahraje puk, něco vymyslí, to bylo těžké. Navíc jsem tam byl sám, bez jiného Čecha. I po mentální stránce to bylo náročné. Byl jsem zvyklý na rodinu, kamarády..." vysvětloval útočník týmu Barrie Colts.

A přiznal, že jej i napadlo, že by se vrátil domů. "V hlavě jsme to měl, nebudu říkat, že ne. Vím ale, proč tam jsem, a vím, čeho chci dosáhnout. Kousnul jsem se, a i když nemáme úplně topový tým, myslím, že to jde, jak má. Zlepšuji věci, které mám," řekl Šalé, jenž v OHL zatím odehrál 25 zápasů s bilancí sedmi branek a 14 asistencí.

Nyní se však plně soustředí na juniorskou reprezentaci, ke které se připojil hned na začátku kempu. "Je to tady krásné. Všechny kluky znám, hrávali jsme spolu na osmnáctkách a pár jich je tady z minulých dvacítek, což je super. Těším se," řekl jeden ze šesti pamětníků úspěšného turnaje v Halifaxu na přelomu roku v současném kádru.

Trenér Patrik Augusta už naznačil, že reálně zvažuje, že by opět sestavil útok Šalé, Matyáš Šapovaliv, Jiří Kulich, kterému se na minulém turnaji dařilo. Všichni tři jsou nyní v nominaci, i když Kulich působící na farmě Buffala by se měl připojit k týmu až později. "Byli jsme spolu od osmnáctek a je radost s nimi hrát. Jsme dobří kamarádi i mimo led. Na ledě máme každý svou roli a víme, od čeho tam jsme. Uvidíme, jak se to poskládá a celé dopadne," řekl Šalé.

Nejlepší nováček české extraligy minulé sezony si pochvaluje, že zná své poslání v týmu. Věří, že mu bude sedět i hra na širším evropském kluzišti. "Samozřejmě, že se vše uvidí až v zápasech, jak to celé bude. Na velké hřiště se ale těším, byl jsem na něj zvyklý. Bude tam víc času a věřím, že mi to bude vyhovovat. Ještě když tam bude střelec jako Kulda. Pro mě jako playmakera je to určitě dobře," dodal Šalé, jenž by měl tvořit hru a připravovat střelecké pozice pro Kulicha.