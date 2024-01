Česko v semifinále hokejového MSJ: V cestě o zlato bude stát Švédsko

Čeští hokejisté ve čtvrtfinále hokejového mistrovství světa do 20 let v Göteborgu v úterý vyřadili obhájce titulu z Kanady 3:2 a postoupili potřetí za sebou mezi nejlepší čtyři celky turnaje. O postup do finále zabojuje tým kolem kapitána Jiřího Kulicha ve čtvrtek proti Švédsku, které mělo plno práce s houževnatým Švýcarskem. Přehrálo ho 3:2 v prodloužení. Kdy se hrají další utkání turnaje?

Další program turnaje

Semifinále

Švédsko – Česko (4. ledna, 15:00)

USA – Finsko (4. ledna, 19:30)

Česká cesta turnajem

Tak to byl hodně nepovedený start do turnaje. Ačkoliv český tým už v čase 1:01 vedl díky trefě Dominika Rymona, soupeř převzal ve druhé části hry otěže utkání, Čechy díky individuální kvalitě výrazně přehrával a snad každý jeho pokus skončil v brance. Zasloužená prohra.

Tady se parta trenéra Patrika Augusty uklidnila, nepodařený zápas hodila za hlavu a naladila se na další cestu šampionátem. Právě Kulich a Eduard Šalé vstřelili oba hattrick, celkově si bod připsalo čtrnáct hráčů.

Ostrý test proti asi největšímu favoritovi turnaje. Češi vedli 2:1 a 3:2, ale nakonec se muselo prodlužovat. V nastaveném čase branka nepadla, i když Američané měli výhodu přesilové hry. Rozhodli až v sedmé sérii nájezdů, český soubor ale ukázal, že ani silných soupeřů se nezalekne.

V polovině utkání zvyšoval Robin Sapoušek na 2:0, ale do šaten se po dvou třetinách šlo za vyrovnaného stavu. Vedení zařídil v 53. minutě kanonýr Kulich a o chvíli později ho trefou na 4:2 navýšil obránce Tomáš Hamara. Hotovo.

Perfektní vstup do zápasu a vedení 2:0 vystřídal kanadský tlak, který ale gradoval jen dvěma vstřelnými brankami. Ačkoliv zámořský soupeř měl převahu, nakonec poprvé po čtyřech letech odjíždí z turnaje bez medaile, a to díky zásahu Jakuba Štancla z poslední minuty utkání.