Slovenský trenér Feneš po výhře nad Českem: Musíme zůstat nohama na zemi

Slovenská hokejová reprezentace do 20 let vstoupila úspěšně do juniorského mistrovství světa, v atraktivním derby porazila Českou republiku 6:2 a může se radovat z prvních tří bodů v tabulce. Podle trenéra Ivana Feneše (46) si nicméně kabina uvědomuje, že je to teprve začátek.

Trenér Ivan Feneš si i přes šest vstřelených branek všiml nedostatků ve výkonu mužstva. "Vyhráli jsme úvodní zápas turnaje po mnoha letech, ale musíme zůstat nohama na zemi a dál tvrdě pracovat, protože tam byly i chyby. Některé věci můžeme dělat lépe. Začátek byl těžký, ale od druhé třetiny tým ukázal, co v něm je. Zápas nás stál hodně sil. Navíc nás čekají odpočatí Švýcaři," zhodnotil pro JOJ Sport.

Líbila se mu především hra ve druhé a třetí třetině. "Velmi dobře jsme zvládli oslabení a přesilovky, situace jsme řešili správně, ale jak jsem zmínil, byly tam i nějaké nedostatky. Zápas byl vyrovnaný, než se projevila naše ofenzivní kvalita. V šatně jsme si řekli, že Vánoce pro nás skončily, a pokud chceme nějaký dárek, musíme si ho vybojovat na ledě," nechal se slyšet Feneš.

Přehled utkání Slovensko U20 – Česko U20 6:2

O druhý slovenský zásah se postaral útočník Peter Repčík, také on byl po zápase velmi spokojen. "Ukázali jsme, že umíme hrát jako tým. Dostali jsme sice první gól, ale dokázali jsme se vrátit. Já jsem měl při gólu docela štěstí, šlo o jeden z klíčových momentů zápasu. V zámoří se říká, že když pošlete puk na bránu, tak se dějí dobré věci, a to se potvrdilo," řekl útočník Drummondville Voltigeurs z juniorské QMJHL.

Po úvodním vítězství se hokejisté Slovenska soustředí na středeční zápas se Švýcarskem. "Ukážeme klukům na videu, co se povedlo a co ne. Teď je důležitá regenerace. Švýcaři jsou velmi dobří v defenzivě, mají dobré brejky. Hráčská kvalita je sice na naší straně, ale každý zápas začíná za stavu 0:0," dodal Feneš.