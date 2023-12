Ve středu musí přijít jiné mužstvo, velí po debaklu se Slovenskem kapitán juniorů Kulich

Vstup do mistrovství světa v Göteborgu se českým hokejovým juniorům vůbec nevydařil a za obhajobou stříbra vykročili vysokou porážkou se Slovenskem 2:6. Přestože začali skvěle a vedli po první třetině 1:0, od druhé části patřil zápas soupeři. Kapitán týmu Jiří Kulich (19) věří, že úvodní duel bude pro zbytek turnaje představovat lekci.

"Je to facka a dobrý budíček. Byl potřeba, nehráli jsme vůbec dobře. Udělali jsme tam blbé fauly a oslabení vám vyždímá hráče. Po prvním gólu jsme přestali hrát, nechali jsme v tom gólmana vykoupat a nepracovali jsme tak, jak máme. Ale zase si myslím, že to bude dobrá facka do dalších zápasů. Musíme tuhle prohru hodit za hlavu, protože ji už nevrátíme," řekl novinářům Kulich.

Ve středu čeká český tým duel s nováčkem z Norska. "Zítra je zase další den, nový den a musíme hrábnout. Pro všechny to musí být budíček a jasný signál, že takhle to nepůjde. Musíme se z toho probrat a zapomenout na to. Zítra musí přijít úplně jiné mužstvo," doplnil Kulich.

Podobně mluvil i jeho spoluhráč z útoku Matyáš Šapovaliv, který v 52. minutě šťastně snížil na 2:5. "Musíme se všichni zamyslet. Zápas jsme si prohráli sami, ale soupeř byl jasně lepší a přehrál nás ve všech ohledech. Musíme se z toho poučit, zítra máme další zápas a turnaj jde dál. Musíme ale přidat ve všech ohledech," podotkl Šapovaliv.

Litoval, že tým nenavázal na výkon z první třetiny. "Nezačali jsme úplně špatně, pak jsme se ale sesypali a soupeř nás přehrál. Další věc je, že jsme byli strašně vylučovaní, to musíme zlepšit a dál do turnaje musíme být více disciplinovaní. Řekli jsme si, že takhle to dál nepůjde, a doufám, že to bude zítra vidět," uvedl Šapovaliv.

Zklamaný ze startu turnaje byl i další člen úspěšného kádru z minulého MS, obránce Tomáš Hamara. "Tahle facka hodně bolí. Netuším, co se stalo. Slovákům jsme góly darovali spoustou hloupých chyb. Soupeř od druhé třetiny přidal a makal víc než my. To se nesmí stávat. Tolik faulů prostě nemůžeme dělat. Takhle kvalitní tým nás potrestá," konstatoval Hamara.

Z nepodařeného druhého dějství se Češi podle něj nedokázali zvednout. "Po druhé třetině jsme na ně ještě chtěli vlétnout. Snažili jsme se zapnout, ale už se to nepovedlo. Pro nás dobrá facka, probudí nás. Věřím, že tohle už se po druhé třetině nestane. Hlavně to musíme ustát a začít zítra dobře. Přenést si to do druhé i třetí třetiny a vrátit se na koně," dodal Hamara.