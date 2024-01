Trenér juniorů Augusta: Jsme poražení, ale s hlavami nahoře, pořád je o co hrát

Trenér juniorské hokejové reprezentace Patrik Augusta ocenil i přes porážku výkon svých svěřenců v semifinálové bitvě se Švédy (2:5). Zdůraznil, že i přes neúspěch a zklamání z toho, že se jim rozplynuly sny o titulu, by měli mít hlavy nahoře. A co nejrychleji si je nastavit na boj o bronz, protože i ten by byl rok po zisku stříbra velkým úspěchem.

"Hráli jsme dobře a disciplinovaně. Ve většině případů jsme se drželi systému, který jsme chtěli. Odcházíme poražení, ale hráčům jsem řekl, že mohou odcházet s hlavami nahoře. Práce ale nekončí, zítra máme další utkání. V kabině jsem říkal, že není mnoho hráčů, kteří by měli medaili z mistrovství světa. Pořád je o co hrát," přiblížil Augusta v rozhovoru s novináři, co od něho slyšeli hráči bezprostředně po utkání.

Věděl, že potřebovali rychle povzbudit. Duel o třetí místo vyhrává ve většině případů tým, který lépe vstřebá smutek a rozčarování ze semifinálové porážky a rychleji se naplno ponoří do boje o bronz.

"Z kluků teď cítím obrovské zklamání, byly tam nějaké slzy. Hráči jsou zklamaní, každý by chtěl hrát o zlato. Ale musíme se připravit. Bude nás čekat obrovsky kvalitní soupeř. Věřím, že máme trošku výhodu, že budeme mít delší odpočinek. Hráčům jsem řekl, abychom ten odpočinek správně využili k tomu, aby zítra byli co nejsilnější. Bude důležité nastavit hlavy, nalít hráčům trošku sebevědomí, abychom měli velkou chuť k tomu těžkému utkání, které nás čeká. Všichni tu medaili budou chtít," uvedl Augusta.

Češi drželi krok s favoritem 45 minut, během další osmiminutovky ale třikrát inkasovali a bylo po nadějích. "Myslím, že rozhodly dva samostatné nájezdy, které jsme ve druhé třetině neproměnili. Kvalita soupeře je vysoká a potom, co dali přesilovkový gól na 3:2, narostla Švédům křídla," všiml si Augusta.

Definitivně zlomila jeho mužstvo situace z končící 52. minuty. "Měli jsme tam přečíslení čtyři na dva, které jsme špatně vyřešili, a dostali jsme z toho čtvrtý gól. Euforie domácích potom byla znát. Nám se začaly klepat ruce na hokejkách. Tak to bývá. Čekalo se na ten gól na 3:2, bohužel ho dal soupeř. Kdyby se nám jeden ten samostatný nájezd povedlo proměnit, klepali by se asi zase oni," konstatoval Augusta.

"Nevím, jestli to bylo o větší kvalitě, štěstí... Můžeme se bavit o všem možném. Prostě jsme jeli dvakrát sami na bránu, nedali jsme, oni jeli sami a dali. Takové zápasy někdy jsou. Dali góly v pravý moment, kdy to potřebovali. Utkání bylo vyrovnané. Minimálně jsme se jim vyrovnali. V určitých dovednostech, fázích utkání měli navrch, ale byli domácí," dodal čtyřiapadesátiletý kouč.

Trochu smolně se pod oba zásahy, jichž dosáhli Švédové v prvních dvou třetinách, podepsal gólman Michael Hrabal, jenž byl přitom velkým hrdinou čtvrtfinále proti obhájci titulu Kanadě. Možnost jeho střídání ale podle šéfa české střídačky nebyla ve hře.

"Neuvažovali jsme o tom. Za mě to nebyly laciné góly, bylo to výborně sehrané," konstatoval Augusta. "Takovou střelu, co má Sandin-Pellikka, jsem dlouho nikde neviděl. První gól tam zase trošku zaplaval, to se prostě stane. Udělal tam pak spoustu klíčových zákroků za stavu 2:2, kdy nás udržel v zápase. Celý turnaj podle mě podává kvalitní výkony. Uvidíme zítra, ale já mu věřím," řekl Augusta.

Před druhým gólem Švédů viděl faul vysokou holí. "Bohužel nebyl odpískaný, rozhodčí to asi neviděli. Utkání ale rozhodně nebylo o nich. Metr se trochu změnil. Myslím si však, že k dobrému. Já se nechci bavit o nějakých faulech, které byly neodpískané. Rozebírali bychom věci, které už teď stejně nehrají roli," prohlásil Augusta.