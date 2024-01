Kanada – Česko 2:3. Bylo to něco neskutečného, úžasný pocit, řekl hrdina dvacítky Štancl

Útočník Jakub Štancl (18) ve čtvrtfinále mistrovství světa hokejistů do 20 let nejprve znejistěl Kanadu úvodním gólem zápasu, pouhých 11 sekund před koncem pak vítězným zásahem rozmetal sny obrovského favorita dnešního souboje o dovršení zlatého hattricku. Díky dvěma vstřeleným brankám byl Štancl vedle gólmana Michaela Hrabala (18) hlavním hrdinou českého týmu. Jak přiznal v pozápasovém rozhovoru s novináři, prožil na ledě opojné pocity euforie.

Štancl rozhodl dramatický duel, v němž svěřenci kouče Patrika Augusty ztratili ve druhém dějství dvoubrankový náskok z první třetiny, gólem na 3:2 v čase 59:49. Postupový zásah snad ani nemohl načasovat lépe. Zámořský tým měl ve třetí části šance rozhodnout, byl nebezpečnější, ale pak už měl jen málo času na vyrovnání, aby odvrátil nečekané vyřazení.

"V ten moment jsem vůbec nevěděl, co se stalo. Dostal jsem puk mezi kruhy od Ondry Bechera a v hlavě jsem měl jen to, abych dostal puk na branku. Šťastně se to odrazilo, ale i to se v hokeji občas stává," popsal Štancl mimořádně šťastnou trefu.

Jeho pokus z nepříliš nebezpečné pozice nejprve zpomalil holí Matthew Poitras, následně ho nešťastně pro vyslance kolébky hokeje přesměroval syn bývalého skvělého českého útočníka Oliver Bonk. Od kanadského obránce se kotouč odrazil do tyčky a od ní za záda bezmocného brankáře Mathise Rousseaua. "Pak už si moc nepamatuju, bylo to něco neskutečného. Úžasný pocit," dodal Štancl k životní trefě.

V konečném výsledku i cestě, jakou k němu čeští mladíci došli, je i kus symboliky. Právě Kanadě totiž podlehli před rokem na její půdě v boji o zlato 2:3, jen s tím rozdílem, že tehdy sami stáhli dvoubrankové manko a rozhodující direkt inkasovali až v prodloužení. Pražský rodák u toho nebyl, nynější šampionát je pro něho premiérový v kategorii dvacítek. "Ale máme tady z loňska pět kluků a rozhodně to byla extra motivace navíc se Kanadě za to prohrané finále pomstít," přitakal Štancl.

Přehled utkání Kanada – Česko 2:3

Kudy by mohla vést cesta za zúčtováním, naznačil v osmé minutě, kdy povedenou střelou zápěstím otevřel skóre. "Dostal jsem to od Dominika Rymona perfektně do jízdy a gólman tam měl místo, tak jsem to zkusil a padlo to tam," popsal Štancl, jenž působí už třetí sezonu ve švédském týmu Växjö Lakers, přibližně 230 kilometrů od dějiště juniorského MS Göteborgu.

Na vedoucí branku navázal v začínající 19. minutě Tomáš Cibulka, Kanaďané ale během druhé třetiny vyrovnali a několikrát byli blízko dokonání obratu. Proti nadšeně bojujícím Čechům ale neuspěli.

"Michael Hrabal nás neskutečně podržel a dával nám sebevědomí. Kanada hodně tlačila, ale my jsme zůstali silní a blokovali jsme hodně střel. Zápas stál hodně sil a bolel. Snažili jsme se bojovat a skákat do všeho po hlavě. Bojovali jsme až do konce a vyšlo to," ocenil Štancl výkon celého mužstva.

Odchovanec Slavie si svým představením řekl při pozápasových rozhovorech o velkou pozornost. Vedle českých novinářů toužili po jeho dojmech a postřezích i žurnalisté z Kanady, Švédska či Finska. "Tohle je můj dětský sen. Byl bych hloupý, kdybych řekl, že s nimi nechci mluvit. Snažím se užít si to, ale zase ne moc - budeme se připravovat na semifinále. Jsou to ale super pocity," řekl Štancl.