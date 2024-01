Tři blbé góly a odhodlání urvat v pátek bronz. Ohlasy hráčů po vyřazení z juniorského MS

Čeští mladíci hráli dvě třetiny s domácím Švédskem v semifinále juniorského mistrovství světa v hokeji vyrovnanou partii. Třetí dějství jim však nevyšlo a po třech inkasovaných gólech si zahrají v pátek pouze o bronz. Zklamání z vyřazení z boje o nejcennější kov však střídá odhodlání rozloučit se s turnajem vítězství v posledním zápase. Jak semifinálovou prohru hodnotí klíčoví hráči týmu?

Jiří Kulich: "Do zápasu jsme skočili skvěle, byli jsme u nich v pásmu a hráli jsme jednoduše. Bohužel jsme pak trochu vypadli z našeho plánu a to nás mrzí. Myslím si, že ty maličkosti, které jsme udělali, nás stály finále. Věřím, že to štěstí nám přijde naproti, bohužel to nebylo dneska, ale věřím, že zítra to bude náš den. Budeme se snažit připravit na zítra a hodit tohle co nejrychleji za hlavu."

Tomáš Cibulka: "Ve třetí třetině nám tam bohužel spadly tři blbé góly. Jeden v oslabení, pak jsme udělali chybu, kdy nám hráč ujel, a bohužel to rozhodlo zápas. Chtěli jsme srovnat, dát v tu chvíli gól. První třetinu jsme Švédsko přehrávali, ve druhé třetině jsme se také dokázali udržet u nich v pásmu. Bohužel nám tam nic nepadlo. Atmosféra byla úžasná, sice byla převaha Švédů, ale bylo tady pár skvělých českých fanoušků, kteří nás podporovali, i když se prohrávalo."

Matyáš Šapovaliv: "Vstoupili jsme do zápasu celkem dobře, dostávali jsme je místy i pod tlak. Do druhé třetiny jsme ale vůbec neměli dobrý vstup, nehráli jsme tam dobře, naštěstí to ale bylo 2:2. Ve třetí třetině jsme chtěli ten zápas odehrát jako s Kanadou, pohlídat si je a snažit se hrát odzadu. Z přesilovky ale dali gól a pak už se to těžko brání. Bude důležité se teď připravit na zítřejší zápas."

Ještě jsme tu neskončili, říká trenér Augusta

"Myslím, že rozhodly dva samostatné nájezdy, které jsme ve druhé třetině nedali. Kvalita soupeře je vysoká a potom, co dali přesilovkový gól na 3:2, narostla Švédům křídla. I tak jsme pak měli přečíslení čtyři na dva, které jsme však špatně vyřešili a dostali z toho čtvrtý gól. Euforie domácích potom byla znát. Nám se začaly klepat ruce na hokejkách. Tak to bývá. Čekalo se na ten gól na 3:2, bohužel ho dal soupeř. Práce ale nekončí, zítra máme další utkání. V kabině jsem říkal, že není mnoho hráčů, kteří by měli medaili z mistrovství světa. Pořád je o co hrát.", řekl trenér junorské reprezentace Patrik Augusta.

Švédové zaslouženě zvítězili, byli lepší

"Prvních deset minut jsme byli lepší, přehrávali jsme je a byli jsme i ve vedení. Potom jsme ale přestali hrát, nevím, jestli jsme se báli, nebo co se stalo," podivoval se Melovský. "Švédové se nakopli a bylo otázkou času, kdy nám ty góly dají. Od poloviny druhé třetiny začali více bruslit, byli lepší a přehrávali nás. Zaslouženě vyhráli, byli lepší," uznal sportovně.

Po jeho zásahu z končící sedmé minuty, který byl pro něho po sedmi nahrávkách první na turnaji, přitom vše vypadalo nadějně. "Dostal jsem to mezi kruhy a hodil to na branku, se štěstím to tam spadlo. Ale byl bych radši, kdybych gól nedal a vyhráli jsme. Pocit to byl pěkný, dostali jsme se navíc prvním gólem do vedení. Potom to ale šlo z kopce. A ten dobrý pocit zmizel," konstatoval Melovský.

Zatímco sám se prosadil ze šance, kterou lze jen sotva zařadit mezi vyložené, mnohem větší příležitosti českého výběru zůstaly nevyužité. Produktivita byla na straně soupeře a ve vyrovnaném utkání se ukázala jako rozhodující faktor. "Šance jsme měli, ale góly jsme nedali. Švédové sice taky hodně šancí neproměnili, ale byli celkově lepší a vyhráli," uvedl Melovský.

Švédové se ve třetí třetině, do níž šly oba celky za vyrovnaného stavu 2:2, dostali do velké výhody vedoucí brankou na 3:2. Pak přidali ještě další dvě. "Museli jsme riskovat, abychom si vytvořili šance a měli příležitost srovnat. Udělali jsme však nějaké chyby, Švédsko toho využilo a potrestalo je. To rozhodlo ten zápas," přemítal Melovský.

Kuriozitou bylo, že každý ze soupeřů hrál za celý zápas jedinou přesilovku a dokázal ji využít. Pro Švédy přišel zásah v početní výhodě v nejlepší možnou chvíli. Právě po vyloučení Aleše Čecha dal Jonathan Lekkerimäki třetí a vítězný gól týmu Tre kronor.

"Rozhodčí dnes hru nechávali na obě strany. Můžeme říkat, že nějaké fauly nám písknout mohli, ale to je hokej. Na obě strany to pouštěli a moc faulů odpískaných nebylo. Občas se stane, že něco rozhodčí přehlédne a nepískne," uvedl Melovský.

Pochvaloval si atmosféru, kterou vytvořilo 11 a půl tisíce diváků v hledišti haly Scandinavium. "Český kotel byl výborný, ale těch švédských fanoušků je tu mnohem víc. Sice bylo publikum na straně Švédska, ale je to určitě lepší, než hrát před prázdnou halou. Atmosféra byla super," řekl Melovský.

Pro celý tým bude nyní zásadní oklepat se z velkého zklamání a nastavit se především mentálně na zápas o bronz, který je naplánován na pátek od 15 hodin. "Bude to těžké se po prohraném semifinále naladit. Musíme tohle zklamání hodit za hlavu a soustředit se, ať dovezeme domů medaili. Naše přání bylo vyhrát zlato, jakákoliv medaile je ale obrovský úspěch. Uděláme vše pro to, aby se to povedlo," ujistil Melovský.

