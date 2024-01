Ukázali jsme světu, že můžeme hrát s každým, říká Kulich. Augusta ocenil tým a jeho lídry

Jiří Kulich (druhý zprava) dovedl v roli kapitána českou hokejovou reprezentaci do 20 let k bronzové medaili

Poprvé jel na reprezentační akci v roli hlavního kouč a rovnou z ní domů veze bronzovou medaili. Pro Patrika Augustu (54) se jedná o snovou premiéru u hokejistů do 20 let. “Byla pro mě radost stát za kluky na lavičce. Teď si to mohou užít,” pronesl český trenér v útrobách arény Scandinavium po triumfu nad Finskem 8:5.

Pro syna někdejšího úspěšného reprezentačního trenéra Josefa to sice nebyla první zkušenost s juniorským hokejem, ale v takto klíčové roli se ocitl poprvé. I proto si po zisku bronzu liboval, že se povedlo složit fungující tým. "Mužstvo vytvořilo tým. A to není samozřejmost. Prošli jsme si nějakými údolími, kdy se nedařilo. Prošli jsme si vrcholy, kdy se dařilo,” hodnotil Augusta průběh švédského turnaje.

Češi nejdříve ve čtvrtfinále ustáli nápor kanadských mladíků a brankou dvanáct vteřin před koncem rozhodli o postupu. Na domácí Švédy už ale nestačili. “Nachystat se na tohle utkání není vůbec jednoduché. Zápasy o bronz jsou takové, jde o utkání dvou zklamaných,” věděl Augsuta.

S Finy po dvou třetinách Češi prohrávali 2:5 a zdálo se, že druhá medaile rok po sobě už nepřijde. “Po druhé třetině jsme říkali hráčům, že mimo naši kabinu není moc lidí, kteří by věřili, že se to dá zvrátit. To, co hráči dokázali, si zaslouží obrovský respekt,” smekl český kouč.

Jedna z největších hvězd týmu Jiří Kulich však o možném návratu do boje o medaile vůbec nepochyboval. “Všichni na tom byli se silami stejně. Já jsem se kluků ptal po druhé třetině, jestli jsme trochu unavení. Ale všichni odpověděli, že nejsou. Takže si myslím, že únava v tom nehrála roli. Věřili jsme tomu a šli jsme si za tím."

"Bavili jsme se v kabině, že tomu pořád musíme věřit, a věřili jsme. Řekli jsme si, že všechno musíme pálit na branku, což jsme udělali. Dali jsme gól, to nás nakoplo a ta hra pak už byla naše. I trenéři nám říkali, že jsou to taky jen lidi a gól je položí. Pak nám tam spadl gól a cítili jsme se lépe,” líčil Kulich, jak v sobě hráči našli poslední zbytky sil na obrat.

Augusta neopomněl jeho i další ocenit. “Táhli nás ti správní lídři a ostatní se přidali. Moc klukům gratuluju, respektuju a byla pro mě radost za nimi stát na střídačce. Teď si to ti hráči můžou užít.”

Pro Kulicha se však jedná o poslední turnaj na juniorské úrovni. Rozloučil se bilancí 6+6. “Je to nejkrásnější pocit, jak ukončit juniorskou kariéru a jsem hrdý na mužstvo. Ukázali jsme světu, že dokážeme hrát s každým a teď máme medaili.”