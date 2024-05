Už jen bod na Jágra. Je to pěkné, ale jsme tady kvůli něčemu jinému, řekl produktivní Červenka

Asistencemi u všech čtyř branek pomohl kapitán Roman Červenka (38) k vítězství českých hokejistů na mistrovství světa v Praze nad Velkou Británií 4:1 a polepšil si na turnaji na osm bodů za dvě branky a šest asistencí ze šesti zápasů. Celkem má na svém 11. světovém šampionátu na kontě z 93 utkání už 74 bodů za 26 gólů a 48 přihrávek. Jediný bod mu chybí k vyrovnání Jaromíra Jágra, který je sedmým Čechem v pořadí za Vladimírem Martincem (109), Jiřím Holíkem (94), Václavem Nedomanským (92), Josefem Malečkem (86), Ivanem Hlinkou (85) a Vladimírem Zábrodským (81).

"Je to pěkné. Jsme tady ale kvůli něčemu jinému. Všechno je výzva, ale já v hlavě tady ty věci nemám, ani nemůžu mít. Snažíš se hrát nejlépe, jak umíš, hlavně vyhrávat zápasy, což bylo i dneska. Tady s těmi soupeři, když nevedeš, musíš otáčet, tak tě stojí spoustu sil. Dneska až na druhou třetinu, kdy jsme se nechali několikrát vyloučit, jsme mohli relativně pošetřit síly. Teď jsou dva dny volna," řekl novinářům Červenka.

Český tým už v 5. minutě vedl 2:0. "Dneska to sedlo. Dobře jsme začali jako lajna, vyšla nám první střídání a od toho se zápas odvíjí. Včera jsme taky měli šance, jen jsme nic nedali. Pak to tlačíš. Ale vesměs je to jedno, dneska jsme dali góly my, příště je dá někdo jiný," prohlásil Červenka.

Roman Červenka proti Británii zazářil čtyřmi asistencemi. Livesport

Na turnaji ztratili Češi jen s Finskem (1:0 po samostatných nájezdech) a se Švýcarskem (1:2 po samostatných nájezdech) a bez zaváhání zvládli duely s Norskem (6:3), Dánskem (7:4), Rakouskem (4:0) i Velkou Británií. "Tady v tom hraje strašnou roli to domácí publikum, tady je 17 tisíc lidí na každý zápas a je jedno, s kým hraješ. A i když se to nevyvíjí dobře, tak jdete po tom otočení," podotkl Červenka.

"Už jsem pár takových zápasů zažil, některé se otočily, jiné ne. A to domácí prostředí, pokud i Norové vedli či Dánové, tak ty víš, že máš čas, že ti lidi pomůžou, že to půjde. Když to vezmu v celé skupině, tak je to důležité, protože vždycky nějaké ztráty byly, teď máme plný počet bodů, protože i když nějaké těžké zápasy byly, tak jsme to zvládli otočit," doplnil k úspěšnosti s papírově slabšími soky.

Byl rád, že se k týmu už zařadila další posila z NHL, útočník Martin Nečas z Caroliny, který naskočil hned po příletu. "Chtěl to, aby se hned zpotil, aby ze sebe dostal jet lag. Je to správné, postupem času se bude cítit lépe a lépe. Je to neskutečný hráč. Věřím, že nám hodně pomůže," řekl Červenka.

Sestřih Česko – Velká Británie. Livesport

Český tým čeká na povolení Bostonu ke startu dalších útočných es Davida Pastrňáka a Pavla Zachy. "To komunikuje vedení, věřím, že oba přijedou a rázem to zvedne sílu týmu," podotkl Červenka, který hrál s Pastrňákem v útoku v roce 2022 na mistrovství světa v Tampere a Helsinkách, kde Češi získali bronz. Červenka tam vyhrál produktivitu turnaje, byl zvolen nejlepším útočníkem i do All Star týmu.

Neví, jak se sestava po jejich případném příjezdu promíchá. "Uvidíme. Kdo by si nechtěl zahrát s jedním nejlepších hráčů na světě. Zachič měl taky skvělou sezonu. Hráli spolu, ale nevím, co trenéři plánují," konstatoval Červenka a věří, že posily zapadnou.

"Jsou to skvělé charaktery, Pastu všichni známe. Všichni víme, jaký je cíl. Proč tady jsme. Když nebudeme hrát dobře týmově v důležitých momentech, tak to bude těžké. Ale faktor Pasty může v důležitých momentech strašně pomoct. Je to rozdíl. On ti udělá rozdíl, může rozhodnout. Týmovost tam musí být, hrát jeden pro druhého. Pak tam máš skvělou kvalitu, která přijela a ještě přijede. Tedy snad," podotkl.

Na čtvrteční čtvrtfinále ještě nemyslí. "Nezaměřujeme se na to, ale je to důležité. Spíš je tady soustředění na následující zápas, abychom zvládli. Teď nás čeká Kanada, což je ideální test před čtvrtfinále. Uvidíme, jak se to zamotá," nespekuluje nad soupeřem, z nichž vypadl definitivně vítěz skupiny B.

Užívá si atmosféru domácího šampionátu. "Je to pořád skvělé, hlavně v těch zápasech, kdy by tě to molo ukolébat, tak je to extra energie, lidi si to užívají. A my když vedeme, tak si to užíváme s nimi," podotkl Červenka. Je přesvědčený, že tým udělá vše pro úspěch. "My to musíme odmakat, musíme se soustředit na detaily, abychom se pořád zlepšovali. Spíš myslím, že lidi vědí, že je tam bojovnost, že nikdo nic nevypustí, což je důležité. A může to hrát hlavní roli s těmi super hráči. Nelétáme v oblacích, je to dobré, jak to je a teď bude ideální test Kanada. A přijde den D."

Český tým čekají dva volna. "Řeší se to. Po večerních zápasech jdeš spát strašně pozdě, musíš se trochu vyspat, pak je ten den volný strašně rychlý. Večerní zápasy jsou v tom náročné, všichni potřebují vidět rodinu, odreagovat se. A pak se do toho vrátíme a připravíme se na zbytek," dodal Červenka.