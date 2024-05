Vstříc katovi favoritů i postupové jistotě. Češi vyzvou v pátém duelu na MS Rakousko

Rakousko budou v pátek dalším soupeřem českých hokejistů na domácím mistrovství světa. Svěřenci kouče Radima Rulíka si mohou při souhře výsledků ostatních zápasů zajistit vítězstvím postup do čtvrtfinále, k němuž udělali velký krok středeční výhrou nad Dány (7:4). Zápas v Praze, který můžete sledovat živě na Livesport.cz, začne ve 20:20.

Češi bodovali ve všech čtyřech dosavadních utkáních a díky třem výhrám mají devět bodů. Rakušané získali za stejný počet zápasů čtyři body, které ukořistili proti Kanadě a Finsku. V úterý šokovali v duelu s Kanadou, když ve třetí třetině smazali manko 1:6 a proti obhájcům zlata vybojovali bod za porážku 6:7 v prodloužení. Ve čtvrtek dokonali gólem v poslední sekundě obrat z 0:2 na 3:2 proti Finům.

Po důležitém vstupu do turnaje a boji o klíčové body čekají nyní národní tým dva papírově lehčí soupeři, než uzavře program ve skupině duelem proti Kanadě. Po Rakušanech vyzvou Češi v sobotu večer hokejisty Británie.

Průběžná tabulka pražské skupiny. Livesport

"Přijde mi, že se to ale pořád vyrovnává. Ty týmy mají hráče v dobrých ligách. Nejsou žádné lehké zápasy. V tomhle je to hodně o hlavě, abychom to mentálně zvládli. Všichni hrají srdcem a obměňují systém, hrají moderní hokej," uvedl útočník David Tomášek.

Trenér Rulík dobře vnímal, jak důležitý byl plný bodový zisk s Dány, ale dál chce, aby se mužstvo soustředilo jen na nejbližší utkání. "Ne na čtyři schody dopředu, ale zrovna na ten, který je před námi. Jsme rádi, že jsme vyhráli, určitě nám to pomůže do další práce. Víte, jak to chodí ve sportu... Můžete si naplánovat cokoliv, ale to není fabrika. Je třeba jít postupně, věřit práci, která by mohla přinést výsledek," zdůraznil Rulík.

Starosti mu přidělala nevyužitá takřka dvouminutová přesilovka pět na tři za bezbrankového stavu v první třetině. "Kdyby proti nám byl kvalitnější soupeř, mohlo by nás to stát i zápas," podotkl Rulík. Složení speciální formace pro dvojnásobnou početní výhodu trenéři změní.

Preview Česko – Rakousko. Livesport

Pět na tři proti Dánům hráli Roman Červenka, Ondřej Kaše, Ondřej Palát, Dominik Kubalík, Jakub Krejčík a Matěj Stránský, David Kämpf, Daniel Voženílek, David Tomášek a Tomáš Kundrátek. Optimálně zatím nefunguje ani klasická přesilovka.

"Řešíme to všichni a myslím, že i kluci ví že to chvílemi není ono. Někdy je to dobré, puk tam lítá dobře, jsou tam dobré střely. Ale je třeba i trochu štěstí, zapracovat na pár detailech, aby ta střela šla ve správnou chvíli. A věci, které jsou domluvené, aby byly v ten pravý čas," řekl asistent Tomáš Plekanec.

"Věnujeme se tomu každý trénink. Pracujeme na tom průběžně, tak doufejme, že se nám to povede vyladit, aby to fungovalo. Tak to někdy bývá. Je třeba na tom pracovat, podívat se na to a mluvit o tom, aby pak ty přesilovky ve správný čas fungovaly," dodal bývalý útočník, jenž má přesilovky na starost.

Vzájemné zápasy Česka s Rakouskem. Livesport

O případných změnách ale ve čtvrtek mluvit nechtěl. "Myslím, že máme ještě čas. Zápas je zítra. Dnes jsou porady, zítra budou porady, až na to přijde řada, tak to budeme řešit," řekl Plekanec. Dnes měl tým jen dobrovolný trénink.

S Rakušany se národní tým utkal dvakrát před měsícem v přípravě na šampionát. V Českých Budějovicích vyhrál Rulíkův výběr 5:1, dva dny nato v Linci zvítězil 3:2. Na MS se oba celky utkají na den přesně po dvou letech – 17. května 2022 prohráli Češi s Rakušany v Tampere 1:2 po samostatných nájezdech, ale pak získali bronz.

Pravděpodobná sestava: Dostál (Mrázek) - Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, D. Špaček - O. Kaše, L. Sedlák, Červenka - D. Kubalík, Tomášek, Palát - M. Stránský, Kämpf, D. Voženílek - Flek, Kondelík, O. Beránek.