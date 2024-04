Holky mi neskutečně pomáhaly, nula patří i jim, ocenila Peslarová výkon spoluhráček proti Finsku

Hokejová brankářka Klára Peslarová (27) ve středu prožila stylový a úspěšný návrat na mistrovství světa. Dlouhodobě nejlepší česká gólmanka se 19 úspěšnými zákroky a čistým kontem podepsala pod výhru národního týmu 4:0 nad Finskem. Svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové tak úspěšně vstoupily v americké Utice do turnaje, na kterém útočí na zisk třetí medaile za sebou. V minulých dvou letech získaly bronz.

"Euro Hockey Tour je trošku něco jiného než mistrovství světa, takže tam byly trochu emoce. Do zápasu jsme šly s tím, že chceme vyhrát, ale nevěděly jsme, co od nich přímo očekávat. Od první minuty jsme se trochu rozkoukávaly, ale myslím si, že jsme zvládly mít zápas pod kontrolou. Takže žádné překvapení," řekla s úsměvem Peslarová v rozhovoru na YouTube kanálu Českého hokeje po utkání, které reprezentace vyhrála 4:0.

Česká brankářka se před dvěma lety podílela na zisku první medaile pro český ženský hokej, na minulém MS ale chyběla. V říjnu 2022 se vážně zranila a prakticky celou minulou sezonu musela vynechat. Při kolizi s protihráčkou si přetrhla přední zkřížený vaz a postranní vaz v kolenu. I proto měla Peslarová z nuly radost. "Určitě si toho vážím. Jsem vlastně zpět po roční pauze. Holky mi ale neskutečně pomáhaly. Nula patří i jim," řekla.

Češky v únoru na turnaji v Liberci s Finskem prohrály 1:6, tentokrát ale zahrály lépe. "Jaké byly před zápasem pokyny? Dávat si pozor, co děláme, a držet si svoje hráče. Zbytečně nebafat na soupeře. Myslím si, že se nám to podařilo a od druhé třetiny jsme na to naskočily. Šly jsme za každou střelou, za každou dorážkou a padlo to tam," uvedla Peslarová.

Další zápas čeká hokejistky v noci z pátku na sobotu evropského času, kdy se utkají s domácími Američankami, které obhajují zlaté medaile. Týmy se střetly v přípravě na MS a výběr USA vyhrál 6:1. "Myslím si, že tohle bude těžší a kvalitnější zápas. V přípravě jsme nenarazily na kompletní tým, protože Američanky hledaly hráčky do třetí a čtvrté lajny. Bude to daleko rychlejší zápas, než který jsme odehrály," řekla Peslarová. Důležité podle ní bude vyvarovat se zbytečných faulů.

Brankářka švédského klubu Brynäs IF se těší i na atmosféru. Zatímco první české utkání navštívilo necelých 300 diváků, Američanky proti Švýcarsku podporovaly více než tři tisícovky fanoušků. "Těším se na to, že bude plný dům a fanoušci budou táhnout Ameriku. Nás to může nakopnout," dodala Peslarová.