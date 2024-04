Zavřela jsem oči a vystřelila, uvedla autorka vítězné trefy Pejšová a ocenila výkon Německa

Vydařená střela obránkyně Daniely Pejšové (21) od modré čáry v 53. minutě čtvrtfinálového utkání proti Německu udržela české hokejistky ve hře o zisk třetí medaile na mistrovství světa za sebou. Jedna z hlavních hvězd týmu v rozhovoru po čtvrtečním zápase na YouTube kanálu Českého hokeje přiznala, že se jí po gólu hodně ulevilo. Zároveň ocenila dobrý výkon soupeřek.

"Takové zápasy musí člověka bavit. Když máte rádi hokej, tohle je skvělé. Je tam euforie, hodně emocí. My jsme si to užily, i když to bylo po většinu zápasu vyrovnané. Myslím si, že s týmem jsme to zvládly skvěle," řekla Pejšová po výhře 1:0.

Češky byly velkými favoritkami zápasu, Německo v sezoně třikrát jasně přehrály. Naposledy v únoru v Liberci 7:1. Na šampionátu v Utice se jim ale v koncovce nedařilo. "Myslely jsme na to, že nesmíme být frustrované, a soustředily jsme se na naši hru. Abychom si vytvářely šance. A to jsme zvládly. Nakonec to přišlo a postupujeme do semifinále," usmívala se jedenadvacetiletá hráčka.

Hrdinkou utkání se nakonec stala právě Pejšová. Obránkyně švédského mistrovského týmu Lulea HF dostala na modré čáře přihrávku od kapitánky Anety Tejralové a překonala brankářku Sandru Abstreiterovou.

"Zavřela jsem oči a vystřelila. Myslela jsem hlavně na to, abych netrefila první hráčku přede mnou. A padlo to tam, za což jsem ráda," popsala Pejšová svou druhou trefu na turnaji. Předtím se prosadila proti Švýcarsku. "Hodně se mi ulevilo," přiznala.

Němky ale po inkasované brance nerezignovaly a nebyly daleko od vyrovnání. V závěru trefily tyč. "Hrály celý zápas fakt výborně. Nebyl to vůbec lehký zápas a na celý (náš) tým můžu být pyšná," řekla Pejšová, která je nejvytíženější českou hráčkou na turnaji.

V semifinále se Češky utkají s Kanadou, s kterou ve skupině prohrály 0:5. Pejšová ale krátce po postupu další zápas moc řešit nechtěla. Jméno dalšího soupeře se navíc tým dozvěděl až s odstupem několika hodin. "Půjdeme do toho s tím, abychom ukázaly vše, co v nás je. Furt zlepšovat naši hru. A jak já často říkám, tak si to s holkama užít," uvedla Pejšová.