Je to pro nás dobrá škola. Takových zápasů potřebujeme více, řekla Mlýnková po prohře s Kanadou

Herně i výsledkově nevydařená první třetina připravila české hokejistky o šanci na dobrý výsledek ve třetím zápase na mistrovství světa v Utice s Kanadou. Favorizované obhájkyně stříbrných medailí si vytvořily drtivou převahu, na brankářku Kláru Peslarovou vyslaly 18 střel a dostaly se do třígolového vedení. Útočnice Natálie Mlýnková (22) přiznala, že Češky měly ze soupeřek až přehnaný respekt.

"Kanaďanky na nás od začátku vlétly a myslím si, že jsme (z nich) měly trochu více respektu, než jsme měly mít. Trošku dolů nás sundalo oslabení a pak už jsme jen bojovaly. Bohužel to dopadlo, jak dopadlo," řekla Mlýnková v rozhovoru na YouTube kanálu Českého hokeje po utkání, které reprezentace prohrála 0:5.

Nevydařený začátek duelu podtrhly čtyři české fauly a jeden inkasovaný gól při signalizované početní výhodě. "Kanaďanky tím získaly momentum. Když hrajeme ve čtyřech, tak se hraje těžko. Asi nás to sundalo a pak už jsme se nebyly schopné vyhrabat zpět ven," uvedla útočnice působící v týmu University of Vermont v USA.

I v dalším průběhu utkání měla Kanada jasnou převahu, Češky se ale dostaly i do několika slibných příležitostí. "O první přestávce jsme si řekly, že musíme hrát pořád dál. Měli jsme před sebou dalších 40 minut, chtěly jsme dál bojovat. Hrát v rychlosti a trošku zjednodušit hru," popsala Mlýnková pokyny realizačního týmu v čele s kanadskou trenérkou Carlou MacLeodovou.

Ženská reprezentace nakonec podruhé za sebou na turnaji neskórovala. Gól Češky nedaly ani v sobotu Američankám. "Vždy to zamrzí. Samozřejmě jsme nějaký gól chtěly dát. Musíme více střílet a vybojovat si více šancí. Věřím, že se budeme den ode dne zlepšovat a nakonec to bude dobré," uvedla Mlýnková.

Češky se s Kanadou utkaly teprve podruhé v historii, na loňském MS prohrály 1:5. "Musíme se z toho poučit. Pro nás je to dobrá škola a takových zápasů potřebujeme více, abychom se jim mohly vyrovnat. Podíváme se na video, pokusíme se zdokonalit detaily a převést to do naší hry," řekla dvaadvacetiletá hráčka, která se podílela na zisku bronzových medailí na MS v předešlých dvou letech.

Hokejistky teď budou mít na turnaji den volna a v úterý se v posledním zápase základní skupiny A utkají se Švýcarskem. "Den volna je vždy super. Zregenerujeme a připravíme se na další zápas. Švýcarky známe lépe než Kanadu. Určitě do toho půjdeme naplno. Pořád se snažíme hrát svoji hru a soustředit se na sebe," dodala Mlýnková.