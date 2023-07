Blíží se v NHL výměna roku? Pittsburgh doufá, že ze San Jose získá Karlssona

Švédský obránce Erik Karlsson (33) je navzdory masivnímu kontraktu dlouhodobě spojován s odchodem ze San Jose. Jenže potenciální nápadníci se nemohou se Žraloky dohodnout na konečné podobě výměny.

Jeden ze šesti v historii

Před poslední uzávěrkou přestupů padla výměna do Edmontonu, protože kalifornský klub považoval podmínky za přemrštěné. V současné době jeví o jeho služby největší zájem Pittsburgh. Sám Karlsson po letech trápení prožil z osobního hlediska úžasnou sezonu 2022/23, když si připsal 101 bodů (25+76) a potřetí v kariéře získal Norris Trophy.

Bývalý kapitán Ottawy se stal prvním bekem od roku 1992 a teprve šestým v historii NHL, který překonal hranici 100 bodů. Naposledy se to podařilo Brianu Leetchovi, rekord drží Bobby Orr (6) následovaný Paulem Coffeym (5). Předtím se to jednou podařilo pouze Alu MacInnisovi a Denisi Potvinovi.

Nejdražší obránce

Největším Švédovým problémem je jeho obrovská smlouva. Do konce sezony 2026/27 má garantováno 11,5 milionu dolarů za sezonu, což z něj v současnosti dělá pátého nejlépe placeného hráče profesionální ligy za MacKinnonem, McDavidem, Panarinem a Matthewsem.

Karlsson podepsal před začátkem sezony 2019/20 osmiletou smlouvu, která mu vynese celkem 92 milionů dolarů. To je třetí nejvyšší částka. Shea Weber (110 milionů) a Ryan Suter (98 milionů) dostali celkově více, ale oba měli delší smlouvy na 14, respektive 13 let, takže rekord v nejvyšší částce pro obránce na jeden rok drží právě rodák z Landsbro.

S přestupem musí přijít i oběti

Pittsburgh by si Karlssona ve svém týmu uměl představit a nový generální manažer Kyle Dubas údajně hodlá udělat maximum pro jeho získání, i když situace je v tuto chvíli klidná a čeká se, zda San Jose bude ochotno nabídku přijmout. Situaci pozorně sleduje také Carolina. Podle The Athletic tyto dva týmy zatím předložily Žralokům nejlepší nabídky, které ovšem nebyly zveřejněné.

Pokud Erik Karlsson skutečně zamíří do Penguins, spustí to lavinu dalších změn. Tučňáci jsou již nyní dva miliony nad platovým stropem. Očekává se, že San Jose si část platu své hvězdy ponechá, ale kolik, zůstává otázkou. Pittsburgh má dobrou obrannou řadu, kterou by nejspíš musel opustit zkušený Jeff Petry, což se jeví jako nejlogičtější varianta.

Jeho smlouva na 6,25 milionu dolarů ročně mu vystačí ještě na dvě sezony. To by pensylvánskému týmu poskytlo prostor pro více než polovinu Karlssonovy smlouvy.

Také Carolina by musela improvizovat. V současné době má ještě k dispozici 2,5 milionu dolarů, ale po podpisu Orlova (7,75 milionu dolarů) s Buntingem (4,5 milionu dolarů) se původní prostor výrazně zmenšil. A Hurricanes stále mají za slušné peníze podepsané hvězdy Aha a Teräväinena, kterým ale oběma končí smlouva v roce 2024.

Sám Karlsson v nedávném rozhovoru potvrdil, že chce jít do ambicióznějšího klubu, a dokonce prozradil, že jednal se čtyřmi týmy – byly to Carolina, Pittsburgh, Seattle a Toronto.