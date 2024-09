Český útočník Jiří Kulich (20) z Buffala odehrál dosud v NHL jediný zápas. Další může přidat souhrou okolností v Praze, pokud by se mu podařilo prosadit do sestavy pro zápasy s New Jersey, jimiž odstartuje v pátek a v sobotu nový ročník elitní soutěže. Jak řekl v rozhovoru s novináři, je to jeho sen.

Možnost ukázat se v Praze přijal kadaňský rodák s otevřenou náručí. "Je to určitě jeden z mých snů a asi jsem si něco takového nikdy ani neuměl představit, že bych tady mohl být a hrát v dresu týmu NHL," uvedl Kulich.

A jeho bezprostřední reakce, když zjistil, že bude jedním z 27 hráčů, kteří do Evropy pocestují? "Dozvěděl jsem se to tak, že se do skupiny poslala sestava se jmény hráčů, kteří pojedou. Hned jsem šel za Rousínem (Lukášem Rouskem) na pokoj a byli jsme samozřejmě moc rádi, že to vyšlo. Hned jsme také volali rodině a kamarádům. Teď bojujeme a věříme, že naskočíme i do zápasů," popsal Kulich.

Jeho cíl pro zápasy v pražské O2 areně je zároveň vytyčenou metou i pro celou sezonu. Chce se prosadit do prvního týmu a už v něm zůstat. "Je to můj cíl a pořád tomu věřím a snažím se bojovat o jeho naplnění. Doufám, že to vyjde," přál si Kulich.

Při jeho snažení by mu mohlo pomoci, že ho dobře zná asistent Seth Appert, který ho vedl na farmě v Rochesteru. "Určitě je to tak. Já si myslím, že kdybych ho nepotkal na farmě, není ze mě určitě takový hráč a ani takový člověk, jaký jsem teď. Je to rozhodně plus," přikývl Kulich.

Oba společně s Rouskem odcházeli v pondělí z ledu po tréninku na ploše strašnického Icerinku mezi posledními. V jeho průběhu spolu často komunikovali. "Mluvíme o taktice v češtině, občas jsou v tom nějaké hecovačky, většinou jsou to ale takové ty české klasické kecy, co máme," přiblížil s úsměvem.

Cesta přes oceán je pro tým zpestřením, zároveň funguje i k utužení kolektivu. Ještě v Mnichově, kde hráli Sabres přípravný duel s tamním týmem Red Bull, zavítalo mužstvo na Oktoberfest. "Velký zážitek. Bylo super tam s klukama společně zajít a užít si tuhle velkou akci. Na Oktoberfestu jsem nikdy předtím nebyl, netušil jsem, že to bude až takový blázinec. Byli jsme tam až do zavíračky, i když samozřejmě nic bláznivého z naší strany neproběhlo. Hrozně jsme si to užili, byl to super den," uvedl ve svém blogu pro českou verzi oficiálního webu NHL.

V úterý budou mít Sabres volný den i v české metropoli. "Kluci se ptali, kam mají zajít a tak podobně, ale to je spíš na Rousína, protože já nejsem Pražák. Myslím, že Lukáš bude vědět všechno podstatné," ujistil Kulich.

Sám už měl o programu jasno. "Dnes máme týmovou večeři, ale zítra bychom měli mít úplné volno. Budu s rodinou a kamarády, užiju si s nimi den. Všichni za mě byli šťastní, už včera jsme byli s našima a bráchou na večeři. Jsou pyšní," řekl Kulich.