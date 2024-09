Útočník Ondřej Palát (33) věří, že hokejistům New Jersey pomohou k úspěchu v nadcházející sezoně NHL i zápasy v Praze. Devils se v české metropoli utkají v pátek a v sobotu s Buffalem. Opora týmu si v Evropě zahrála již v roce 2019 a následně s Tampou Bay poprvé v kariéře získala Stanleyův pohár. V rozhovoru s novináři Palát řekl, že se do Prahy těší i proto, že se tu v květnu radoval z triumfu na mistrovství světa.

"Těším se moc a myslím si, že se těší úplně všichni. Je paráda, že jsme tam vyhráli a hned po létě jedeme a hrajeme tam první zápas NHL," řekl Palát. S Devils do Prahy přiletí v pondělí a večer by měli poprvé trénovat v libeňské aréně. Palát se pak ujme role hostitele a chystá se spoluhráčům ukázat město. "V pondělí a v úterý někam zajdeme. Prahu znám, mám tady byt a v létě tady trávím dost času. Všichni se těší, že zažijeme nějakou srandu," těšil se rodák z Frýdku-Místku.

Dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru před pár měsíci v O2 areně zažil jeden z největších úspěchů kariéry. Při triumfu na šampionátu si užíval skvělou podporu fanoušků. "Očekávám dobrou atmosféru, ale zase nečekám, že to bude atmosféra jako na mistrovství světa. Bude to trošku něco jiného. Bude to normální zápas NHL. Každý bude chtít vyhrát. Je strašně důležité začít sezonu dobře a bylo by super letět zpět do Jersey s dvěma výhrami," řekl Palát.

Livesport Daily #356: Na zápasy v Praze se těším, spoluhráče vezmu na pivo, plánuje Ondřej Palát Livesport

Útočník, který v zámoří hraje již od roku 2009, ví, že se v aréně sejdou jiní fanoušci než třeba při extraligových zápasech "Když hrajete v extralize, tak každý tým má svůj kotel a své fanoušky. Uvidíme, jak to bude fungovat na zápasu NHL. Jsem zvědavý, kolik bude fanoušků Devils a kolik Sabres," uvedl Palát. Věří, že víc fanoušků bude fandit jeho týmu. "V Buffalu byl dlouho Hašek, v Jersey Patrik Eliáš, Židla (Židlický) a pak i Jarda (Jágr). Věřím, že trochu více bude dresů Jersey, že tam bylo více českých hráčů, ale je to spíše můj tip."

Palát si v Evropě zahrál již před pěti lety, kdy se představil ve Stockholmu. S Tampou Bay ale do Švédska necestoval na začátku sezony. Akce Global Series se konala v listopadu. "Jeli jsme tam po nějakých deseti zápasech. Vzpomínám na to velmi rád. S Tampou se nám tehdy nepodařil vstup do sezony a od té doby, co jsme byli ve Stockholmu, tak se nám začalo dařit. Stmelili jsme tam docela partu a začali jsme vyhrávat. A na konci jsme vyhráli Stanley cup. Týden ve Švédsku byl skvělý," vzpomínal.

New Jersey chce v Praze dobře odstartovat sezonu, ve které se bude snažit napravit nepříliš vydařený minulý ročník NHL, ve kterém nepostoupilo do play off. I proto v týmu došlo k několika změnám a převzal jej nový kouč Sheldon Keefe. "Změny jsou super. Kluci jsou výborní a i typově jsou to hráči, které potřebujeme. Abychom byli nepříjemní. Hodně nám pomůže Markström v bráně. Všichni věříme, že rok bude dobrý," řekl Palát.

K úspěchu ale Devils potřebují, aby ho netrápila zranění. "V minulé sezoně jsme jich měli fakt hodně. Podepsali jsme kluky, kteří by nám měli pomoct. Jsou nepříjemní a budou to znepříjemňovat soupeřům. Už nebudeme takoví otloukánci, jak se o nás říkalo. Musíme hrát lépe z obrany. Nepotřebujeme přestřílet soupeře, ale nesmíme dostávat tři a více gólů za zápas. Když to snížíme na jeden dva, tak šance, že vyhrajeme, je mnohem větší," uvedl český útočník, který včetně play off odehrál v NHL téměř 900 zápasů.

Až v příštích dnech se zřejmě rozhodne, zda s Palátem bude v týmu hrát i obránce Jakub Zbořil, který je v mužstvu na zkoušce. "Jsem hrozně rád, že je tady a doufám, že šanci využije. Vypadá dobře. Mít dalšího Čecha v týmu by bylo super. Přeju mu, ať udělá tým," řekl Palát.