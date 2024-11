Boston přišel o nejproduktivnějšího beka, Lindholm bude Bruins chybět několik týdnů

Hokejisté Bostonu přišli v NHL na několik týdnů o svého nejproduktivnějšího obránce Hampuse Lindholma (30). Švéd je podle vyjádření trenéra Jima Montgomeryho zraněný v dolní polovině těla.

Lindholm odstoupil z úterního utkání na ledě St. Louis už v první třetině. Zranil se při blokování střely domácího zadáka Justina Faulka. V 17 zápasech této sezony si spoluhráč českých mistrů světa Davida Pastrňáka a Pavla Zachy připsal tři góly a čtyři asistence.

Lindholm strávil devět let v Anaheimu, do mužstva Bruins přišel předloni. V ročníku 2022/23 byl členem druhého All Star výběru NHL, v roce 2018 se stal mistrem světa.