Nečas protáhl svou rekordní bodovou šňůru a je šestý v produktivitě NHL. Hronek dal první gól

Martin Nečas (25) bodoval v NHL podeváté v řadě, gólem a přihrávkou ale neodvrátil prohru hokejistů Caroliny 4:6 v Coloradu. Bostonu nestačila trefa Pavla Zachy (27), jemuž přihrával David Pastrňák (28), a podlehl doma Ottawě 2:3 v prodloužení. Filip Hronek (27) vstřelil první gól v sezoně při prohře Vancouveru 3:7 s Edmontonem. David Rittich (32) přispěl 24 zákroky k výhře Los Angeles 5:2 nad Columbusem.

Nečas prodloužil svou nejdelší bodovou sérii v NHL ve 33. minutě, ve které zakončil v přesilové hře akci Caroliny do odkryté branky a poslal tým do vedení 3:2. Podruhé se český útočník zapsal do statistik na začátku třetí třetiny, v níž jeho střelu dorazil Jordan Martinook a snížil na 4:5. Nečas během své série nasbíral dvacet bodů (7+13) a v produktivitě soutěže je na šestém místě (8+15).

Vítězně šňůra Caroliny se ale zastavila na čísle osm. Colorado rozhodlo v prostřední třetině, v níž otočilo z 0:2 a 2:3 na 5:3. Hlavními strůjci výhry byli Nathan MacKinnon (1+3) a Mikko Rantanen (2+1). Jejich spoluhráč Ivan Ivan nebodoval.

Zacha vyrovnal ve 25. minutě na 1:1, když se elegantně obtočil před brankou kolem obránce a bekhendem vstřelil svůj třetí gól sezony. O 65 sekund později dostal Boston do vedení Brad Marchand. Více už nedovolil Linus Ullmark, který po letní výměně chytal poprvé proti svým bývalým spoluhráčům. Vydatně mu ale pomohla obrana, v zápase šlo na něj pouhých šestnáct střel. Vítězný návrat zařídil Ullmarkovi Brad Tkachuk, který ukončil prodloužení po 21 sekundách.

Rittich si připsal druhé vítězství za sebou. Český gólman ale v utkání inkasoval jako první, když jej z protiútoku překonal zblízka Dmitrij Voronkov. Po obratu Los Angeles na 3:1 překonal Ritticha na začátku třetí třetiny z dorážky v přesilové hře Ivan Provorov. První hvězdou byl vyhlášen útočník Kings Warren Foegele, který vstřelil druhý gól týmu a asistoval u uklidňující trefy na 4:2. V obraně poražených si připsal pátý start v sezoně David Jiříček.

Vancouver prohrával ve 25. minutě 0:3, ale vzápětí se dvěma slepenými góly vrátil na dostřel. Rychlým švihem z pravého kruhu snížil Hronek na 2:3. Edmonton zápas definitivně strhl na svou stranu v pasáži od 47. do 52. minuty, kdy odskočil čtyřmi brankami na 7:2. Třemi body se podíleli na vítězství Connor McDavid (1+2) a Mattias Janmark (0+3).

