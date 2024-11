Pastrňák gólem a asistencí řídil obrat Bostonu, Palát v závěru pojistil výhru Devils

Přesto, že hokejisté Bostonu ještě ve 45. minutě prohrávali na ledě St. Louis o dvě branky, nakonec hlavně díky Davidu Pastrňákovi (28), který si připsal bilanci (1+1), dokázali duel otočit a zvítězit 3:2. Asistenci u vítězné trefy českého kanonýra zapsal Pavel Zacha (27). Z vítězství se mohl radovat i Ondřej Palát (33), jenž triumf New Jersey 4:1 na ledě Floridy stvrdil zásahem do opuštěné klece. Jednu nahrávku si do statistik připsal Filip Chytil (25), porážce NY Rangers 3:6 s Winnipegem však nezabránil.

Svěřenci Jima Montgomeryho se na začátku letošní sezony potýkají s nevyrovnanými výkony, na ledě St. Louis se jim však díky parádnímu obratu ve třetí třetině podařilo zvítězit, díky čemuž Bruins bodovali potřetí v řadě.

Dlouho to ovšem vypadalo, že si pro triumf dokráčí domácí, kteří se ve druhé části hry dostali díky dvěma přesilovkovým gólům Braydena Schenna a Oskara Sundqvista do komfortního vedení.

"I když jsme v prvních dvou třetinách neskórovali, tak jsme si věřili. Šance jsme si vytvářeli, proto jsme byli dál trpěliví. Věděli jsme, že stačí jeden nějaký odraz. Před třetí třetinou jsme byli pozitivně naladění," přiblížil Pastrňák.

Závěrečné dějství ale patřilo Bostonu. V čase 44:53 snížil skóre zápasu na rozdíl jediného gólu Morgan Geekie, jenž zužitkoval přesnou nahrávku Pastrňáka a prostřelil Jordana Binningtona. V 50. minutě už bylo vyrovnáno, když se prosadil obránce Charlie McAvoy.

Poslední slovo měl nakonec znovu Pastrňák, který necelé dvě minuty před koncem třetí třetiny využil velkého tlaku Bruins a střelou z levého kruhu rozhodl o cenné výhře. Pro rodáka z Havířova se jednalo už o sedmý přesný zásah v sezoně, v čemž je z českých hráčů lepší pouze Martin Nečas s osmi góly.

"Bylo to šílené střídání. Měli jsme několik dobrých akcí, puk létal okolo. Když se ke mně znovu dostal, snažil jsem se vyslat co nejtvrdší ránu," řekl Pastrňák, který posbíral v posledních třech zápasech pět bodů (1+4).

V utkání mezi Floridou a New Jersey došlo na souboj aktuálně dvou nejlepších týmů Východní konference, přičemž domácí šli do zápasu s vědomím, že vyhráli posledních sedm duelů.

Do střetnutí ale lépe vstoupili hosté, kteří se v 9. minutě ujali díky Jacku Hughesovi vedení, počet střel (14:6) ovšem jasně dokumentuje, kdo byl v úvodním dějství aktivnějším týmem. Tato aktivita se Panthers vrátila ve 29. minutě, kdy Sam Reinhart svým 12. gólem v ročníku srovnal skóre. Na konci druhé třetiny ale vrátil Devils vedení Timo Meier, což se nakonec ukázalo jako vítězná trefa.

Pojistku v podobě třetí a čtvrté branky New Jersey přidali v závěru Paul Cotter a český útočník Ondřej Palát, který si kromě gólu připsal i čtyři střely, dva kladné body a jeden hit.

Winnipeg je prvním týmem v historii NHL, který si připsal patnáctou výhru už v 16. utkání sezony. Boston (1929 a 2022), Ottawa (2008), Buffalo (2007) a Philadelphia (1985) potřebovali o zápas více. O rekordní zápis se postarali dvěma góly Kyle Connor a Mark Scheifele.

"Víme, co se nám povedlo, ale příliš se tím nezabýváme," řekl Connor. "Soustředíme se na nejbližší zápas a řešíme, jak se můžeme zlepšit. Myslím si, že proto jsme teď úspěšní. Nikdo se neuspokojil. Pořád je hodně věcí, na kterých potřebujeme pracovat," uvedl. Jets zároveň jako devátý tým v historii NHL vyhrál venku prvních sedm zápasů sezony.

Chytil zaznamenal proti lídrovi soutěže navzdory porážce dva kladné body za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance. Český útočník si připsal druhou asistenci u gólu na 1:1, který dal z dorážky Will Cuylle. V úvodu třetí třetiny byl Chytil také součástí akce u branky na 3:4, když podél pravého mantinelu přihrál puk na modrou čáru. Po následně střele a závaru se prosadil Kaapo Kakko.

Další zápasy

Do úterníchh zápasů zasáhl z českých brankářů jen Daniel Vladař, který neodvrátil 29 zákroky prohru Calgary 1:3 ve Vancouveru. Flames nastoupili za osmi dní k pátému utkání venku a během série poprvé nebodovali. Hosté sice vedli, ale Canucks na začátku druhé třetiny dvěma slepenými trefami otočili. Vladaře překonali v přesilové hře zblízka Elias Pettersson a z mezikruží Pius Suter. Střelou od modré čáry pojistil výhru ve 47. minutě Erik Brännström.

Edmonton zdolal New York Islanders 4:3 v prodloužení. Connor McDavid jednu branku vstřelil a na tři přihrál. Sedmadvacetiletý útočník má na kontě 999 bodů (340 + 659) v 658 utkáních. Hranici tisícovky překonali v historii NHL rychleji jen tři hráči - Wayne Gretzky (424), Mario Lemieux (513) a Mike Bossy (656).

