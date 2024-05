Florida si přichystala pro Boston drtivou odpověď. Pastrňák shodil po šesti letech rukavice

Florida dala zapomenout na úvodní zaváhání (1:5) a druhý vzájemný zápas čtvrtfinálové série play off NHL s Bostonem dovedla k jednoznačnému vítězství. Drtivá výhra 6:1 se rodila až po úvodní dvacetiminutovce, neboť v ní kralovali hosté. Bruins poslal do vedení ve 13. minutě Charlie Coyle, jemuž předložil puk před prázdnou branku Pavel Zacha. Zbytek utkání však byl v režii domácích Panthers, kteří srovnali stav semifinále Východní konference na 1:1. Vancouver po obratu porazil Edmonton 5:4 a ujal se vedení v sérii.

Boston poslal do vedení Coyle, jenž ve 13. minutě zakončil pohlednou kombinaci se Zachou gólem do prázdné branky. Český útočník připravil v aktuálním play off pátou branku, na první přesný zásah ale dál čeká.

Florida se gólu dočkala až ve druhé třetině. V její první desetiminutovce Panthers zásluhou Stevea Lorentze a Aleksandera Barkova otočili na 2:1 a dvě sekundy před druhou sirénou zlomili zápas třetím gólem. Ve třetí dvacetiminutovce se domácí prosadili rovněž třikrát a došli si pro pohodové vítězství 6:1.

"Vyhráli jsme jeden venkovní zápas, což je pozitivní. Dnešek musíme hodit za hlavu a soustředit se na třetí duel. Až do čtvrtého gólu jsme byli ve hře. Pak se to ale zlomilo a už jsme nedokázali zareagovat," uvedl David Pastrňák.

K výhře domácím pomohla i první využitá přesilová hra proti Bostonu v sezoně. Florida v pěti předchozích duelech nevyužila ani jednu z 18 možností. Trápení prolomil až v čase 50:52 Barkov, jenž v utkání nasbíral čtyři body za dvě branky a dvě asistence.

Pastrňák sice v utkání nebodoval, pozornost kamer si však upřít nenechal. Český útočník, který je znám především pro svůj ofenzivní přínos, se pustil do šarvátky s Matthew Tkachukem. "Musel jsem se postavit za kluky. Nejsem příliš zkušený bitkař, ale nebojím se přijmout ránu. Neměl jsem z něho strach," řekl rodák z Havířova, pro kterého zápas po bitce kvůli desetiminutovému trestu skončil. Český kanonýr ale vyloučení nelitoval. "Už nebylo o co hrát. Zápas byl rozhodnutý."

Jeho odhodlání ocenil trenér Jim Montgomery. "Jsem na něj hrdý. Šel do toho s plnou parádou. Mám rád, když kluci bojují za tým," řekl s vědomím toho, že právě fyzická hra může sérii stejně jako v loňském play off rozhodnout.

Obě hvězdy svých organizací k sobě měly po celý zápas "blízko". Slovní přestřelka nakonec vyústila až v pěstní souboj, přičemž jako první shodil rukavice tak trošku nečekaně český forvard.

Při potyčce měl lehce navrch obouchanější Američan, Pastrňák se však v závěru z jeho sevření vysmýkl a nějakou tu ránu mu oplatil. Vše se přitom odehrálo zhruba sedm minut před závěrečnou sirénou, když domácí vedli 6:1. Český útočník se popral teprve podruhé v kariéře a poprvé od roku 2018.

Edmonton do série s Vancouverem vstoupil lépe a po první třetině vedl 2:0. Chvíli po polovině zápasu měli Oilers už tříbrankový náskok, z prvního bodu v sérii se ale nakonec radovali domácí. Zlom přišel v poslední desetiminutovce, ve které dali Canucks tři branky. Na 3:4 snížil v čase 49:38 J. T. Miller a obrat Vancouver dokončil během 39 vteřin na přelomu 54. a 55. minuty.

"Jako tým si dost věříme. Věděli jsme, že hrajeme dobře, takže jsme věřili v obrat. Je nám jasné, že hrajeme proti jednomu z nejlepších týmů ligy. Nějaké góly od nich prostě dostaneme, ale stejně jako dneska musíme věřit, že dokážeme zápasy otáčet," řekl střelec vítězné branky Conor Garland.

Dva góly Oilers dal nejlepší střelec play off Zach Hyman. Nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů Connor McDavid jednou asistoval a vylepšil svou bilanci na 13 bodů v šesti zápasech.

"Dělali jsme všechno pro to, abychom udrželi vedení, ale bohužel se to nepodařilo. To se v play off stává. Hráli jsme dobře, ale možná jsme byli až moc pasivní," uvedl McDavid.

Pavouk play off NHL