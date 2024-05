Florida převálcovala Boston, který přišel o kapitána. Edmonton vyhrál v prodloužení

Hokejisté Floridy zvítězili ve třetím utkání druhého kola play off NHL 6:2 nad Bostonem, kterému nepomohl ani premiérový gól Jakuba Lauka (24) v bojích o Stanley Cup. Panthers se tak ujali vedení 2:1 v semifinálové sérii Východní konference. Na Západě Edmonton porazil Vancouver 4:3 v prodloužení a vyrovnal stav série na 1:1.

Hráči Floridy přestříleli svého soupeře 33:17 a vstřelili čtyři branky v přesilových hrách. Dvakrát skóroval Evan Rodrigues a Matthew Tkachuk si připsal tři asistence.

Horší zprávou než prohra pro Boston je, že se zranil kapitán Brad Marchand. Ze hry ho v první třetině vyřadil tečovanou střelou navrátilec Sam Bennett. Marchand se ještě vrátil, ale ve třetí třetině už kvůli zranění v horní části těla nehrál. Čtvrtý zápas je naplánován na pondělní ráno.

"Florida hrála dobře, my ne," shrnul trenér Bostonu Jim Montgomery utkání, ve kterém jeho svěřenci prohráli na střely 17:33. "Zabojovali jsme ještě pro Marchanda. Myslím si, že (David Pastrňák a Charlie McAvoy) odvedli dobrou práci, aby jej na střídačce zastoupili. Všichni naši hráči (ve třetí třetině) makali, jak by si Brad Marchand představoval," doplnil.

Hosté si pochvalovali, že se přesilovkové formace prosadily v pravý čas. "Lehce se teď říká, že to byla jen otázka času, ale byl jsem ohledně našich přesilových her optimistický. Byly lepší, než ukazovaly statistiky. A když děláte správné věci dokola, jednou to vyjde a zažijete mít dobrý večer. To se stalo," uvedl kouč vítězů Paul Maurice.

Vítězný gól Oilers vstřelil v šesté minutě prodloužení Evan Bouchard. Jeho spoluhráči Connor McDavid a Leon Draisaitl měli prsty ve všech trefách týmu a shodně si připsali gól a tři asistence.

Bouchard si kromě branky připsal také asistenci. Na straně hostů se prosadili Nikita Zadorov (1+1) a J.T. Miller (0+2). Třetí zápas série je na programu v noci na pondělí.

"Byli lepším týmem," uznal útočník Miller, který se svými spoluhráči z formace neubránil nejúdernější řadu soupeře. Draisaitl i McDavid byli u všech čtyř gólů se shodnou bilancí 1+3. "Přehráli nás. Měli jsme šance, abychom vyhráli. Strávili ale v našem pásmu hodně času a těžko se bránili. Nevyhrávali jsme souboje u mantinelů, což se nám normálně nestává, v tom se musíme zlepšit," doplnil.