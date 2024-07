Brankář Stezka se rozhodl zabojovat o místo v NHL a prodloužil smlouvu se Seattlem

Brankář Aleš Stezka (27) neposílí Kometu Brno. Dohodl se totiž se Seattlem na nové roční dvoucestné smlouvě a bude se snažit prosadit do NHL. Klub o prodloužení spolupráce informoval na sociální síti X. V uplynulé sezoně Stezka chytal za farmářský tým Coachella Valley v AHL, v play off však šanci nedostal.

Stezka měl podle médií v Kometě nahradit Dominika Furcha po jeho odchodu do Mladé Boleslavi. Do Seattlu zamířil loni po dvou povedených sezonách ve Vítkovicích, do týmu Kraken se však neprobojoval a místo v NHL bojoval o Calder Cup v nižší soutěži. Hokejisté Coachella Valley finále prohráli.

V základní části AHL Stezka nastoupil do 27 zápasů, měl průměr 2,48 inkasované branky a úspěšnost zákroků 91,4 procenta. Díky nové smlouvě v zámoří si může vydělat až 775 tisíc dolarů.

Kometa tak přišla o plánovanou posilu. Momentálně má mladou brankářskou dvojici dvaadvacetiletého Michala Postavu a Jana Kavana, který za tři týdny oslaví teprve devatenácté narozeniny.