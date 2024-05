Carolina ve třetí třetině odmítla konec sezony, Nečas oddálil návrát do Česka bilancí 1+1

Hokejisté Caroliny odehráli v pátém vzájemném duelu čtvrtfinálové série play off NHL s NY Rangers parádní třetí třetinu, nasázeli vítězi základní části čtyři branky a odvrátili i druhý mečbol. Gólem a asistencí se pod druhou výhru Canes v řadě podepsal český útočník Martin Nečas (25), jenž tak minimálně oddálil svůj možný přílet na mistrovství světa do Prahy. Rodák z Nového Města na Moravě pečetil obrat Caroliny trefou do odkryté branky.

První dvě třetiny zápasu mezi NY Rangers a Carolinou se nesly v opatrném duchu. Útočníci se složitě dostávali do střeleckých pozic a když už si šanci vytvořili ztroskotali na spolehlivých brankářích. Jedinou branku v prvních 40 minutách dal v oslabení domácí Jacob Trouba, jenž v obranném pásmu získal puk po zaváhání Sebastiana Aha a v přečíslení 2 na 1 prostřelil Frederika Andersena.

Carolina si své střelecké trápení z prvních dvou třetin plně vynahradila v závěrečném dějství, ve kterém se prosadila hned čtyřikrát a otočila duel na svou stranu. Hurricanes otočili skóre dvěma góly během sedmi minut a v čase 49:56 přidali uklidňující branku na 3:1.

Nečas zpoza branky poslal puk mezi kruhy, tam si ho po teči Jacka Druryho našel Jordan Martinook a potřetí v zápase překonal Igora Šesťorkina. V závěru přidal Nečas gól do prázdné branky a pečetil tak výhru Hurricanes 4:1.

Dallas proti Coloradu opět nastoupil bez Radka Faksy, ve čtvrtém duelu série se ale mohl spolehnout na Wyatta Johnstona. Útočník, který v úterý oslavil jednadvacáté narozeniny, vstřelil dvě branky a potvrdil svou pozici nejlepšího střelce týmu. Se sedmi přesnými trefami je dokonce třetím nejlepším kanonýrem celého play off.

Stars vyhráli 5:1 a přiblížili se postupu do konferenčního finále. Pokud sérii dotáhnou do vítězného konce, čeká je jeden z dvojice Edmonton, Vancouver.C

