Chytil se po nemoci vrátil do sestavy Rangers prohrou. Úvodní semifinále NHL ovládla Florida

Hokejisté Floridy vstoupili do finále Východní konference výhrou 3:0 na ledě NY Rangers. Vítěznou branku dal už v první třetině Matthew Tkachuk. Brankář Sergej Bobrovskij pochytal všech 23 střel domácích hokejistů a vychytal první čisté konto v aktuálním play off. Filip Chytil (24) v dresu Rangers nebodoval.

Florida přestřílela Rangers 27:23 a i díky větší aktivitě v útočném pásmu se dostala do vedení v sérii. Vedoucí branku dal v 17. minutě Tkachuk, jenž využil rychlého přechodu do útočného pásma a střelou z vrcholu kruhu poslal Panthers do vedení.

Po bezbrankové druhé třetině se po necelých devíti minutách prosadil Oliver Ekman-Larsson, jeho branku ale po trenérské výzvě rozhodčí odvolali kvůli kontaktu útočníka Ryana Lomberga s gólmanem Igorem Šesťorkinem.

Na druhý gól se tak čekalo až do 57. minuty, kdy nahrávku Cartera Verhaegheho do předbrankového prostoru protečoval za Šesťorkinova záda Alexis Lafreniére. Při risku domácího týmu bez brankáře přidal třetí gól Sam Bennett a Florida tak vykročila za obhajobou konferenčního titulu.

Chytil se vrátil do sestavy Rangers po třech zápasech, za necelých deset minut se ale do statistik nijak výrazně nezapsal.