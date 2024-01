Chytil už je zase v New Yorku. Bude zpátky brzy a silnější než předtím, věří jeho bratr

Filip Chytil by se brzy mohl vrátit do hry.

Filip Chytil (24) se po tréninku v Česku podle informací stanice ESPN vrátil do New Yorku. Zatím však není zřejmé, kdy by se útočník Rangers mohl vrátit do hry. V této sezoně NHL kvůli zdravotním potížím absolvoval dosud jen deset utkání. Naposledy nastoupil začátkem listopadu proti Carolině, ze zápasu však odstoupil předčasně, patrně po následcích srážky s Jesperem Fastem (32) uprostřed kluziště.

Ačkoliv byl jeho Chytilův problém upřesněn jen jako zranění v horní části těla, na vině je s velkou pravděpodobností další otřes mozku, přestože při souboji s Fastem jeho hlava zasažena nebyla.

Po několika týdnech rehabilitace se kroměřížský rodák podle informací deníku New York Post vrátil ještě v zámoří na brusle k individuálnímu tréninku. Koncem prosince pak Chytil odcestoval do Česka.

"Fil se zotavuje pomalu. Změní prostředí, je to pro něho šance podívat se domů, vyčistit si hlavu a pokračovat v progresu. Jakmile se vrátí, přivítáme ho s otevřenou náručí. Je to zkrátka jiná cesta, jak se pokusit posunout věci zase o kousek dál," řekl tehdy kouč Peter Laviolette.

V polovině ledna zveřejnil Chytil na Instagramu fotku, na níž je v tréninkové výstroji Rangers mezi Jaromírem Jágrem a Radkem Dudou, bývalým útočníkem a současným dovednostním koučem. V péči měl Filipa během třítýdenního tréninku i jeho bratr Libor, jenž věří, že došlo k posunu.

"Za těch pár týdnů jsme pokročili správným směrem. V kariéře silového a kondičního kouče to byla má dosud největší výzva," uvedl Libor Chytil. "Využili jsme mnoho možností mimo led. Věřím, že Fil bude brzy zpátky. A silnější než kdykoliv předtím."

Podle zámořských médií utrpěl účastník loňského mistrovství světa čtvrtý otřes mozku během šestileté kariéry v NHL, kterou mu různé zdravotní problémy přerušily už desetkrát.

Chytila si Rangers vybrali v roce 2017 v prvním kole draftu. Bývalý hráč Zlína dosud v NHL nastoupil ke 337 zápasům, v nichž nastřílel 64 gólů a přidal 80 asistencí. Loni v březnu uzavřel s Rangers čtyřletou smlouvu na 17,75 milionu dolarů. V této sezoně nasbíral za 10 startů šest asistencí.

