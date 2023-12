Vejmelka s Vladařem chytili v NHL přes 30 střel, ani tak ale prohrám svých týmů nezabránili

Karel Vejmelka (27) pustil v NHL ve svém prvním startu za poslední tři týdny čtyři branky z 37 střel při prohře hokejistů Arizony 2:5 v Buffalu. Calgary nestačilo 31 zákroků Daniela Vladaře (26), kanadský tým podlehl domácímu Coloradu 5:6.

Vejmelka chytal poprvé od 22. listopadu a už ve třetí minutě jej překonal z dorážky Kyle Okposo. Arizona vyrovnala v úvodu prostřední třetiny, když se poprvé v NHL trefil Michael Kesselring. Buffalo ale kontrovalo a v rozmezí 27. až 36. minuty odskočilo na 4:1. Nejdříve vrátil domácím vedení Eric Robinson z dorážky a Peyton Krebs zvýšil střelou z levého kruhu. U čtvrtého gólu si Vejmelka srazil do branky nahození Johna-Jasona Peterky od zadního mantinelu.

Zápas zdramatizoval v 53. minutě Michael Carcone gólem v oslabení, ale při hře Arizony bez brankáře zpečetil výhru Rasmus Dahlin. Vejmelka čeká na vítězství od 21. října a Coyotes v poslední době upřednostňují Connora Ingrama, který před utkáním v Buffalu odchytal devět utkání v řadě.

"Nedařila se nám souhra, proto jsme neměli moc puk a museli se hodně bránit. Za těchto okolností jsme dopadli ještě dobře," prohlásil trenér Arizony Andre Tourigny.

Vladař, který byl ve svém předchozím startu střídán, držel až do 52. minuty vedení Calgary 5:3. Závěr ale patřil Coloradu. Nejdříve doklepl sražený puk do odkryté branky Ross Colton, tečí vyrovnal Mikko Rantanen a obrat završil ze sólového úniku Nathan MacKinnon.

"Často zakončuju střelou nad lapačku a mám pocit, že někteří gólmani s tím už tak trochu počítají. Proto jsem vypálil pod vyrážečku a řekl bych, že jsem jej překvapil," popsal vítězný gól MacKinnon, který by vyhlášen první hvězdou zápasu. "Pozitivní je, že nikdo nepolevoval. I za stavu 3:5 jsme je pořád tlačili a za správný přístup jsme byli odměněni," radoval se.

John Tavares si připsal symbolicky tisící bod kariéry na ledě newyorských Islanders, kteří z něj v roce 2009 udělali jedničku draftu. Kanadský útočník pomohl Torontu gólem a přihrávkou k vyrovnání skóre z 1:3 na 3:3. O výhře domácích 4:3 rozhodl v prodloužení Bo Horvat.

"Více bych si tento krásný moment užil, kdybychom vyhráli. Ale i tak jsem na to hrdý a je unikátní, že se mi to povedlo proti klubu, kde jsem strávil devět sezon a kterému vděčím za to, jaký jsem. Hodně mě tohle místo ovlivnilo, znamená pro mě moc," řekl Tavares, který je 98. hráčem v historii NHL s tisíci body (435+565).

Ve zbývajícím utkání pondělního programu porazil Dallas na svém ledě Detroit 6:3. Na polovině branek (2+1) se podílel obránce Miro Heiskanen, první hvězda zápasu. Jeho spoluhráč Radek Faksa zaznamenal dva kladné body do statistiky +/-.

