Draisaitl před sezonou vzpomíná na finále: Myslím, že se z toho člověk nikdy pořádně nedostane

Dvě svatby, jedny zásnuby a podpis nové lukrativní smlouvy. Léto bylo pro hvězdného německého útočníka Leona Draisaitla (28) nabité příjemnými událostmi, ale hokejová bolest stále nezmizela. "Myslím, že se z toho člověk nikdy pořádně nedostane," řekl útočník Edmonton Oilers a připomněl červnovou porážku v sedmém zápase finále proti Florida Panthers.

Draisaitl má před sebou ještě dost práce, v týmu, kde kdysi zářil legendární Wayne Gretzky, by se chtěl zařadit mezi ty nejvýznamnější osobnosti. Proto v září podepsal osmiletý kontrakt v hodnotě 112 milionů dolarů, který z něj příští rok udělá nejdražšího hokejistu světa. Na své šance na trhu volných hráčů nečekal. "Teď jsme třikrát za sebou neuspěli proti budoucímu vítězi," zdůrazňuje kolínský rodák, který ve středu zahájí s Oilers sezonu proti Winnipegu Jets.

Draisaitl tuší, že zklamání z finálové porážky nevymaže z paměti dokud Stanley Cup nevyhraje. "Pak se s tím asi dá docela dobře smířit. Ale do té doby to s vámi zůstane. Možná až do konce života," dodává muž, který se chystá na dvanáctou sezonu v NHL.

Kanadský celek za sebou má divoký ročník. Odstartoval ho šesti prohrami v úvodních sedmi zápasech, ale pak se zvedl a zvládl i dvě vítězné šňůry, z nichž jedna čítala rovnou šestnáct utkání. Sílu ukázal tým také v play off, ve finále s Floridou prohrával Edmonton 0:3 na zápasy, nakonec však sérii dotáhl do sedmého utkání. To už vyhrát nedokázal a Draisaitl dělal přes léto všechno, aby zapomněl.

V červenci požádal na Mallorce přítelkyni Celeste Desjardinsovou o ruku a o něco později se objevil na svatbě svého parťáka Connora McDavida v kanadském Ontariu. V srpnu se navíc jeho sestra Kim provdala za Niklase Wellena, německého reprezentanta v pozemním hokeji, kterého Draisaitl předtím se svou snoubenkou navštívil na olympijském finále v Paříži. "Za to celkem krátké léto jsem toho vlastně stihl hodně," říká se smíchem.

Před návratem na led se ještě před vypršením staré smlouvy dohodl s Oilers na jejím prodloužení, a to až do roku 2033. "Edmonton se stal naším domovem, město žije hokejem," říká. Přesun například někam na Floridu, pryč od obrovského kanadského tlaku, kde fanoušci čekají na triumf ve Stanley Cupu mnoho let, pro něj nebylo tématem. "Ležet na pláži a mít bazén na zahradě, to všechno je moc hezké. Ale z hokejového hlediska je hokej v Kanadě speciální, poznáte to už podle skvělých fanoušků," pokračoval.

Draisaitl už se navíc dávno smířil se životem superhvězdy, kterou všude poznávají a mluví o ní. "Vím velmi dobře, jak se s tím vyrovnat," řekl, i když být středem pozornosti mu není úplně po srsti. Od středy to tak ale znovu bude.