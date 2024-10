Kulich si splnil sen, ale náladu mu zkazila chyba před gólem. O Devils už nechci slyšet, řekl

Útočník Jiří Kulich (20) si na rozdíl od spoluhráče Lukáše Rouska (25) alespoň ve druhém souboji proti New Jersey zahrál za Buffalo v pražském duelu Global Series a při svém teprve druhém startu v NHL si splnil další sen. Mrzelo jej ale, že ve 48. minutě vystihl Paul Cotter jeho zadovku v útočném pásmu a z brejku po spolupráci s Jackem Hughesem zvýšil na 2:0. S týmem musel strávit porážku 1:3.

"Snažil jsem se to užít, ale pak jsem udělal tu chybu, takže od té doby už jsem si to zas tak moc neužíval. Jsem ale strašně vděčný, že jsem mohl hrát. Já jsem navíc dostal čas i na přesilovce. Je to splněný sen," řekl Kulich novinářům.

Na ledě strávil přesně 14 minut, připsal si dva minusové body za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech a situace, kterou si dával za vinu, jej mrzela. "Myslím si, že ten druhý gól byl moje chyba, takže určitě to nehodnotím pozitivně," uvedl Kulich.

Dočkal se druhého startu v NHL po premiéře, kterou prožil loni 25. listopadu při porážce právě s New Jersey 2:7. Tehdy také nebodoval. "Dva zápasy, dvě prohry s Devils, o tom týmu už nechci ani slyšet. Doufám, že v budoucnu se naskytne šance, abychom jim to vrátili," prohlásil smutně Kulich.

O nasazení do zápasu se dozvěděl až dnes. "Ráno. Psal jsem hned rodině a kamarádům. Byl jsem samozřejmě hrozně šťastný, tak jsem jim to hned volal. Spolu s kapitánem New Jersey Nicem Hischierem byl aktérem slavnostního buly, které vhodila legenda New Jersey Patrik Eliáš. "Bylo to krásné. Jsem rád, že mě tam (kapitán) Rasmus (Dahlin) dal a mohl jsem být součástí toho," řekl.

Cenil si podpory fanoušků Sabres v hledišti. "Vnímali jsme to. Byli hlasití," uvedl Kulich, který se za příznivci v pátek při pobytu na tribuně vydal osobně. "Byli jsme za nimi, staly se takové nepříjemnosti, ale byli jsme tam," doplnil.

V pátečním utkání nastoupil jako jediný český zástupce útočník Ondřej Palát za New Jersey, dnes ale chyběl, protože opustil tým kvůli narození druhého potomka. Šance se však dočkal po úvodní prohře 1:4 a změnách v sestavě Sabres Kulich, Rousek opět zůstal na tribuně. "Cítili jsme podporu fanoušků. Samozřejmě bychom asi byli radši, kdybychom mohli hrát oba, ale bohužel...," prohlásil Kulich.

Statistiky utkání. Livesport

Zatímco New Jersey se vrací z výletu do Evropy s plným počtem čtyř bodů, Buffalo má nulu. "Chybělo víc střel. V pátek to byl první zápas, takže tam chyby byly, ale druhý zápas už byl vyrovnanější. Každá chyba se ale trestá," podotkl Kulich.

Dnes večer týmy odletí zpět do USA a Kulich se tam zřejmě dozví, jak bude vypadat zužování kádru. Jestli bude pokračovat v prvním týmu, nebo bojovat o další šanci zase na farmě v Rochesteru v nižší AHL. Tam za dvě sezony nasbíral ve 119 duelech základní části 91 bodů za 51 tref a 40 asistencí. V 17 duelech play off si připsal 13 bodů (7+6). "Bude to furt stejně, budu pořád makat, nechávat tam všechno a uvidíme, co bude," dodal.