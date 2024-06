Edmonton ve finále Západní konference přehrál Dallas a zahraje si s Floridou o Stanley Cup

Hokejisté Edmontonu v šestém zápase semifinálové série play off NHL porazili Dallas 2:1 a po 18 letech postoupili do finále Stanley Cupu. Gólem a nahrávkou řídil výhru Oilers hvězdný útočník Connor McDavid (27), čtyřiatřiceti zákroky se blýskl Stuart Skinner (25).

Edmonton se o vítězství v nejlepší světové soutěži střetne od soboty s Floridou, série na čtyři vítězství začne dvěma zápasy na ledě Panthers. Finále Stanley Cupu bude poprvé od roku 2017 bez českého zastoupení. Poté, co na Východě vypadli New York Rangers s Filipem Chytilem, nyní skončila sezona i Radku Faksovi. Český centr v dresu Dallasu do posledních dvou zápasů nezasáhl.

Edmontonu k postupové výhře stačilo deset střel na branku. Hned z té první se v 5. minutě v přesilové hře prosadil McDavid. Kapitán Oilers se proháčkoval až do zakončení a bekhendem překonal Jakea Oettingera v brance Dallasu.

Gólová akce Connora McDavida proti Dallasu. nhl.com

I druhý gól dal Edmonton v početní výhodě. McDavid byl tentokrát v roli nahrávače a mezi kruhy našel osamoceného Zacha Hymana, který potvrdil, že má skvělou střeleckou formu. Kanadský útočník dal už svůj 14. gól v play off a v čele tabulky střelců má čtyřbrankový náskok na druhého Leona Draisaitla.

Dallas se tlačil za vyrovnáním, všechny pokusy ale končily na téměř bezchybném Skinnerovi. Kanadský brankář poprvé inkasoval až v 50. minutě, kdy ho překonal Mason Marchment. Více už toho hosté nestihli, a přes jednoznačnou převahu 35:10 v počtu střel si rozhodující sedmý zápas nevynutili.

"Lidé o Stuartovi pochybovali, dnes ale ukázal, jak dobrý brankář je. Chytal neuvěřitelně. Nenechal se rozhodit a v klíčovém zápase předvedl skvělý výkon. Jsem za něj opravdu šťastný," řekl McDavid.

Oilers se do finále dostali poprvé od sezony 2005/06 a v sérii proti Floridě zaútočí na první Stanley Cup po 34 letech. "Nemám slov, je to neuvěřitelné. Postoupit do finále Stanley Cupu s takovým klubem..." líčil trenér Oilers Kris Knoblauch. Zároveň ale upozornil na to, že ještě není konec. "Všichni víme, že potřebujeme ještě čtyři výhry. Teď si ale vychutnáváme skvělý úspěch."

Statistiky McDavida v 6. zápase. Enetpulse

Hvězdné duo McDavid, Draisaitl čeká první finálová účast v kariéře. "Po letech bolesti a lekcí, které jsme v play off dostávali, je skvělé tu stát jako finalista Stanley Cupu. Dostat se až sem byl vždycky náš plán, jsme rádi, že se to konečně povedlo," řekl McDavid.

"Vždycky jsme věděli, že tým, který tu máme, je opravdu silný. Chtěl bych vypíchnout soudržnost, která nás celý rok provází. Nebyla to jednoduchá sezona, začátek nám vůbec nevyšel, poté jsme se ale rozjeli a teď jsme ve finále," dodal Draisaitl, který v zápase zaznamenal jednu asistenci a s 28 body je druhým nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů.

Na druhé straně naopak zavládlo zklamání. "Cítím se, jako by mě někdo vykuchal," přiznal trenér Dallasu Peter DeBoer. "Jsem hrdý na tým i na hru, kterou dneska i v celé sezoně předváděl. V posledním zápase jsme byli jednoznačně lepší, o to víc to vyřazení bolí," dodal.

Ještě nikdy v historii konferenčního finále týmu v rozhodujícím zápase nestačilo k postupu tak málo střeleckých pokusů jako nyní Edmontonu. Oilers těžili ze skvělé efektivity a výborně sehraných přesilových her. V šestém zápase využili obě nabídnuté početní výhody a navázali na skvělé představení z pátého duelu, v němž dali dva přesilovkové góly ze tří možností.

"Přesilovky jim v klíčových chvílích opravdu vycházely. V posledních dvou zápasech v nich byli opravdu nezastavitelní," přiznal DeBoer, který s Dallasem podruhé za sebou vypadl v konferenčním finále.