NHL zná prvního finalistu: Florida obhájila loňský postup a potřetí zabojuje o Stanley Cup

Hokejisté Floridy udolali doma New York Rangers 2:1, sérii uzavřeli poměrem 4:2 a postoupili ve druhém roce za sebou do finále NHL. V závěrečném boji o Stanleův pohár se utkají s Dallasem nebo Edmontonem, který vede 3:2 na zápasy.

"Loni jsme se cítili úžasně, že jsme se dostali tak daleko. Chtěli jsme udělat maximum, abychom to mohli opět prožívat," uvedl kapitán Floridy Aleksander Barkov. "Všichni víme, že to není o jedné věci, o jednom dni. Musíte začít dřít už v létě, v přípravném kempu. Všichni jsme měli stejný cíl, kterým bylo zlepšovat se a vrátit se (do finále). Teď jsme opět tady," dodal.

Skóre otevřel v závěru úvodní třetiny útočník Floridy Sam Bennett, který se prosadil z levého kruhu střelou bez přípravy. Náskok domácích zvýšil v 50. minutě Vladimir Tarasenko. Ruský hráč zakončil po pasu Antona Lundella rychlý protiútok u levé tyčky do odkryté branky. U obou inkasovaných gólů byl na ledě Filip Chytil.

Jiskřičku naděje vykřesal hostům při hře bez gólmana Artěmij Panarin. Zkušený útočník připravil Sergeje Bobrovského o čisté konto střelou z pravého kruhu k bližší tyči. Ve zbývajících sto sekundách se už ale skóre nezměnilo.

"Je pro nás zklamání, že nás vyřadili. Když jdete do play off, nechcete vyhrát tři nebo pět utkání. Chcete to dotáhnout až na vrchol. Ale kluci bojovali celou sezonu, od začátku do konce," uvedl kouč Rangers Peter Laviolette, jehož svěřenci vyhráli základní část.

Floridě se ale dařilo eliminovat útočnou sílu soupeře. Rangers vstřelili v sérii jen jednou více než dvě branky. Ve třetím duelu zvítězili 5:4 v prodloužení, čímž se ujali vedení 2:1. V následujících třech zápasech ale překonali Bobrovského jen pětkrát a pokaždé prohráli o gól.

"Těžko jsme dávali branky a vytvářeli si šance," uznal Laviolette. "Viděli jsme už v prvních dvou kolech, že toho Florida soupeřům (Tampě a Bostonu) moc nedovolila. Když se podíváme na výsledky, padalo málo branek a zápasy končily často o gól. Věděli jsme, že jakýkoli gól může rozhodnout," řekl kouč.

Florida postoupila do finále NHL potřetí v historii. V roce 1996 podlehla Coloradu 0:4, minulý rok Vegas 1:4.

Za vítězství ve Východní konferenci dostávají týmy Prince of Wales Trophy. Panthers se poháru loni dotkli a pověra praví, že kdo tak učiní, nezíská Stanley Cup. Tentokrát se hráči drželi tradice a s trofejí se jen vyfotili.

"Loni jsme se dotkli a nevyšlo nám to, proto jsme se rozhodli, že to změníme," potvrdil Bennett. "New York má dobrý tým se spoustou útočných zbraní. Dobře jsme ale bránili a moc gólů jsme nedostávali. Udržet vedení je vždy náročné, ale povedlo se to a jen to ukazuje, že máme partu, která je odhodlaná vyhrávat," řekl.

