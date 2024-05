Edmonton zvládl sedmý zápas a zahraje si konferenční finále, Vancouveru nepomohl ani Hronkův gól

Vancouver v letošním play off skončil.

Vancouver v sedmém utkání semifinále Západní konference NHL prohrál s Edmontonem 2:3 a sezona pro něj skončila. Hokejistům Canucks k postupu nestačil ani první gól českého obránce Filipa Hronka (26) v play off. Na cestě za Stanley Cupem nyní Oilers čeká Dallas s útočníkem Radkem Faksou (30).

Edmonton po většinu zápasu domácí přehrával a ve druhé třetině byl za svou aktivitu odměněn. Skóre otevřel necelé dvě minuty po prvním návratu z kabin Cody Ceci, o čtyři minuty později na něj navázal tečující Zach Hyman a v čase 35:22 zvýšil už na 3:0 Ryan Nugent-Hopkins.

Domácí se dlouho nemohli dostat do hry. Probudili se až v posledních deseti minutách, na obrat už ale bylo pozdě. Branku naději dal osm a půl minuty před koncem Conor Garland a v čase 55:24 vystřelil Vancouveru naději Hronek.

Český bek se po buly v útočném pásmu dostal k puku na modré čáře a ranou z první prostřelil všechno, co mu stálo v cestě. Hradecký rodák dva dny po prvním bodu v play off přidal i premiérový gól, k postupu ale nepomohl.

Oilers se dostali mezi nejlepší čtyři týmy ligy po roční pauze, na finále ale čekají už od sezony 2005/06. Ještě výrazně delší je v Albertě čekání na Stanley Cup. Pohár nad hlavu zvedl naposledy tým složený kolem Marka Messiera před 34 lety.

Statistiky zápasu. Enetpulse

Klíčem k postupové výhře Edmontonu byla defenziva. Oilers dovolili Vancouveru pouze 17 střel na branku. A skvěle zvládli závěr po Hronkově trefě na 2:3. Za čtyři a půl minuty nedovolili domácím jediný pokus, který by došel až ke Stuartu Skinnerovi. "V obraně jsme hráli opravdu dobře. Už v domácím zápase jsme toho Vancouveru moc nedovolili a dnes jsme to potvrdili," uvedl kapitán Connor McDavid.

Edmonton sérii otočil ze stavu 2:3. "Byli jsme na hraně vyřazení, ale dokázali jsme skvěle zareagovat. Jsem na celý tým opravdu hrdý," dodal McDavid, jenž se v rozhodujícím zápase neprosadil, přesto s 21 body zůstal druhým nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů.

Statistiky hráče. Enetpulse

Ještě o tři body více než sedmadvacetiletý Kanaďan nasbíral Leon Draisaitl, v rozhodujícím duelu připravil vítěznou branku Nugentu-Hopkinsovi. Německý útočník bodoval i v 12. zápase probíhajícího play off a útočí na klubový rekord, který od roku 1988 drží Messier. Ten se do statistik zapsal v úvodních 14 duelech bojů o Stanley Cup.

Oilers ve finále Západní konference vyzvou Dallas. "Víme že mají široký kádr, v němž dokáže zahrozit jakákoliv lajna. Teď máme pár dnů na to, abychom se na jejich hokej připravili," uvedl Nugent-Hopkins. "Bude to pro nás náročný test, ale moc se těšíme," doplnil spoluhráče z elitní formace McDavid.

Pro Vancouver skončila úspěšná sezona. Vyhrál Pacifickou divizi, v konferenci po základní části skončil třetí a teprve podruhé za posledních devět sezon se dostal do play off. "Jsem na kluky hrdý. Vrátili našemu městu i dresu respekt, který v posledních letech ztratili. Fanoušci díky nim mají být na co pyšní," řekl trenér Rick Tocchet.