Týden v NHL: Když trenér vyfénuje svěřence během hry, Ničuškinův problém a zachránce Pickard

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a jaká událost zaujala experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída (38)? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Bodově v play off září Connor McDavid i Leon Draisaitl, ale stejně jako v základní části i v klíčových zápasech roku se trochu zapomíná na to, jak výtečnou sezonu hraje za Edmonton mladý bek Evan Bouchard. Tentokrát během tří utkání zapsal pět bodů (2+3), bitvu číslo čtyři proti Vancouveru rozhodl gólem v 60. minutě. Stal se tak teprve čtvrtým hráčem klubové historie, který zápas play off rozhodl v poslední minutě základní části.

S průměrným časem na ledě 24:10 byl nejvytěžovanějším hráčem klubu a s 18 body (5+13) v 11 zápasech je nejproduktivnějším zadákem celého play off.

Brankář týdne

Mistr světa s Kanadou z roku 2016 Calvin Pickard za sebou nemá úplně jednoduchý ročník. Hned na startu sezony ho Edmonton zařadil na listinu nechráněných hráčů a šanci v prvním týmu dostal hlavně proto, že Jack Campbell předváděl tragické výkony. V play off nikdy nechytal, ale když Oilers potřebovali impuls, šel místo Stuarta Skinnera do čtvrtého zápasu do akce.

Edmonton vyhrál 3:2 a i když po porážce 2:3 v pátém zápase znovu zaujal roli náhradníka, ostudu neudělal. Ve dvou utkáních zastavil 51 z 56 pokusů Vancouveru a měl úspěšnost 91,1%. I díky němu má kanadský klub stále naději.

Čech týdne

Silná Carolina nestačila ve druhém kole na vítěze základní části New York Rangers a prohrála 2:4 na zápasy. A to i přesto, že Martin Nečas dělal co mohl, aby si Hurricanes prodloužili sezonu. V pátém zápase série skóroval a nahrával a v šestém přidal další gól. Dvě branky stihl dát z pouhých čtyř střel.

I přesto průměrně nehrál ani šestnáct minut a spekuluje se o tom, že jeho dny v Carolině jsou sečteny.

Highlight týdne

Těžké životní období zažívá ruský útočník Valerij Ničuškin z Colorada. Když je na ledě, daří se mu velmi dobře, devět gólů v osmi zápasech play off mluví za vše, ale mimo kluziště to je jeden velký problém.

Livesport Daily #258: Závislosti a tlak v NHL. Problémy neukazují slabost, říká Jedlička Livesport

Někdejší volba v prvním kole draftu už mezi lednem a březnem nehrála, kvůli boji se závislostí byl totiž Ničuškin zařazen do asistenčního programu. Ve kterém už ale byl dvakrát. Třetí účast znamená šestiměsíční suspendaci bez nároku na plat. Nutno dodat, že Rus je ve třetím roce osmileté smlouvy na 49 milionů dolarů.

"Tak se rozhodl," řekl po Ničuškinově odchodu z kabiny obránce Jack Johnson. Jmenovka bývalého útočníka Dallasu byla obratem odstraněna z šatny mužstva a jestli se tam ještě někdy vrátí, je ve hvězdách.

Statistika týdne

Že je základní část úplně jiná soutěž, než play off, potvrdili hokejisté Colorado Avalanche. Během 82 utkání mezi říjnem a dubnem měli na domácím ledě bilanci 31-9-1 a byli nejlepším týmem na vlastním kluzišti z celé soutěže. Jenže ve 2. kole proti Dallasu prohráli v Pepsi Center všechny tři zápasy.

Na druhou stranu to bylo s klubem, který byl v základní části s bilancí 26-10-5 nejlepším týmem na cizích kluzištích.

Ze sociálních sítí

Je jen jediný trenér, který v historii NHL zvládl odkoučovat víc utkání, než Paul Maurice. Je jím legendární Scotty Bowman. Takže je jasné, že když současný trenér Floridy promluví, všichni poslouchají. A co teprve když zvýší hlas! Proti Bostonu seřval své svěřence ve čtvrtém utkání série, když Bruins vedli 1:0. Hned v dalším střídání Panthers skórovali.

Fotografie týdne

Útočník Jordan Martinook z Caroliny perfektně zachránil situaci a zastoupil brankáře Frederika Andersena.

Jordan Martinook zachránil situaci. x.com/spittinchiclets

Pohled Ladislava Šmída

"Sérii mezi Bostonem a Floridou opepřil konflikt mezi Samem Bennettem a Bradem Marchandem. Bennett kapitána Bruins při jednom ze soubojů zvláštním způsobem udeřil do hlavy a Marchand následně musel dvě utkání vynechat. Jenže play off je specifické, i když si fanoušci mnohdy stěžují, že se to musí pískat jako v základní části. Za mě to tak není, proto se dlouhé roky říká, že Stanley Cup je snad ze všech trofejí nejtěžší získat a já s tím souhlasím. Nevadí mi, když to rozhodčí trochu pouští.

Tohle je prostě hra pro tvrdé chlapy, vítězí mužstva, která se nebojí fyzické hry. Šampionem je ten nejlepší a nejsilnější. Dohrávat každý souboj je pro vás tak trochu investice, čím víc omlátíte soupeře, tím větší máte následně šanci zvítězit. Série jsou dlouhé, otrávit důležité protihráče může výrazně pomoci, protože oni pak nedokážou podávat tak kvalitní výkony, jako jsou zvyklí.

Některé hity jsou samozřejmě na hranici, ale jinak si myslím, že se hraje čistě. Současné play off je za mě jedno z nejlepších za poslední roky."