Edmonton si vynutil sedmý zápas, Hronek si připsal u jediného gólu Vancouveru asistenci

Obránce Filip Hronek asistoval u jediného gólu Vancouveru při prohře 1:5 v Edmontonu a zaznamenal první bod v play off NHL v kariéře. Oilers i díky třem asistencím Connora McDavida srovnali stav série 2. kola play off NHL na 3:3.

Hronek na svůj první bod v play off čekal až do dvanáctého zápasu. V součtu se základní částí podoval po 16 duelech a ukončil své nejdelší čekání v sezoně. Český bek v 11. minutě předal puk Nilsi Höglanderovi, ten ho zavezl do útočného pásma, kde si ho vyměnil s krajanem Eliasem Petterssonem a z předbrankovém prostoru srovnal na 1:1.

Canucks udrželi nerozhodný stav až do konce třetiny, druhá a třetí dvacetiminutovka ale patřila domácím. Oilers čtyřmi góly odskočili do vedení 5:1 a došli si pro pohodlnou výhru. Třemi body se kromě McDavida blýskli také Ryan Nugent-Hopkins a obránce Evan Bouchard.

Ofenzivní zadák je s 18 body třetím nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů a v součtu se základní částí nasbíral už 100 kanadských bodů. Více jich mají jen hvězda zadních řad Colorada Cale Makar (105) a kapitán Vancouveru Quinn Hughes (101).

I v 11. duelu play off bodoval jeho nejúdernější hráč. Leon Draisaitl připravil dvě branky Oilers a vylepšil svou bilanci na osm gólů a 15 nahrávek. Druhou asistencí v zápase dosáhl jubilejního 100. bodu v bojích o Stanley Cup. Stačilo mu na to 60 zápasů. Rychleji na kulatou metu dosáhli jen Wayne Gretzky (46 duelů) a Mario Lemieux (50).

McDavid může stovku atakovat už v příštím zápase. Po sobotních třech nahrávkách mu k ní chybí jen čtyři body. "Dnes jsme vyhráli, ale není to důvod k uspokojení. Pouze jsme si zajistili jeden zápas navíc. Stejné odhodlání a touhu po vítězství od nás očekávám i v rozhodujícím sedmém duelu. Počítám, že Vancouver bude hrát lépe, proto musíme zůstat stoprocentně koncentrovaní," uvedl McDavid.

Edmonton byl v zápase výrazně aktivnější. Canucks přestřílel 27:15. "Naše střelecká pasivita není úplně klíčem k výhře. Nejsme tým, který by za každou cenu tlačil puky do branky a umíme vyhrávat i s malým počtem střel, dnes to ale nestačilo," posteskl si Pettersson, jenž gólmana Stuarta Skinnera prověřil dvakrát.

Právě pro Skinnera může být vydařené utkání důležitou vzpruhou. V úvodních třech zápasech série inkasoval 12 branek z 58 střel a úspěšnost zákroků neměl ani nad 80 procent. Ve čtvrtém a pátém duelu místo něj chytal Calvin Pickard, do klíčového šestého utkání se ale Skinner vrátil a vychytal důležitou výhru. Jeho souboj s Artursem Šilovsem z Vancouveru může v noci na úterý rozhodnout.

