Faksa si v NHL připsal asistenci u drtivé výhry Dallasu, Patera nezabránil porážce Vegas

Český útočník Radek Faksa (30) asistoval u vysoké výhry hokejistů Dallasu 7:2 nad Minnesotou a bodoval poosmé v sezoně. Stars vyhráli druhý zápas za sebou a v tabulce Západní konference NHL se posunuli na čtvrté místo před Vegas, které podlehlo Coloradu 0:3. Nathan MacKinnon jednou asistoval a natáhl svou domácí bodovou šňůru už na 23 zápasů. K lepšímu výsledku Golden Knights nepomohlo ani 32 zákroků brankáře Jiřího Patery (24). Philadelphia porazila Montreal 3:2 po samostatných nájezdech.

Vysoká výhra Dallasu se rodila postupně. V první třetině se domácí prosadili jedinkrát, když skóre zápasu v čase 16:45 otevřel Joe Pavelski. Druhá dvacetiminutovka nabídla jednoznačnou střeleckou převahu Stars, která vyústila v navýšení vedení na 3:0. Dallas zasypal debutujícího brankáře Jespera Wallstedta 16 ranami, z kterých se ujaly pokusy Matta Duchenea a Roopeho Hintze.

Wallstedt si premiéru v NHL odbyl necelé dva měsíce po 21. narozeninách a stal se nejmladším gólmanem v historii Wild. Zároveň je nejmladším brankářem, který zasáhl do aktuálního ligového ročníku. "Byl jsem nervózní a minimálně v úvodu zápasu to můj výkon ovlivnilo. Puky ze mě vypadávaly a necítil jsem se příliš jistě. Pak se to zlepšilo, ale týmu jsem stejně moc nepomohl. Myslím, že jsem mohl předvést pár lepších zákroků a udržet tým ve hře," líčil švédský mladík.

Do závěrečného dějství vstoupila lépe Minnesota, která zásluhou Matthewa Boldyho snížila na 1:3, zbytek třetiny ale opět patřil domácím hokejistům. Dallas nasázel čtyři branky a došel si pro pohodlné vítězství 7:2.

Pátou trefu Stars připravil Faksa, jenž zavezl puk do útočného pásma a vyzval ke skórování Nilse Lundkvista. Třiadvacetiletý bek dal první gól v sezoně a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. "Je to hezký pocit. Čekal jsem docela dlouho, ale lepší dát gól teď než nikdy," uvedl Lundkvist.

Philadelphia na domácím ledě po 12 minutách prohrávala 0:2, nepříznivé skóre ale dokázala otočit. Ještě v první dvacetiminutovce snížil Owen Tippet a ve druhém dějství vyrovnal přesilovkovým gólem Morgan Frost. Na jeho brance se asistencí podílel obránce Jamie Drysdale, jenž do Philadelphie přišel v pondělí z Anaheimu v rámci sledované výměny za Cuttera Gauthiera.

"Odehrál výborný zápas. Je velmi pohyblivý a má skvělé ofenzivní myšlení. Krásně vidí hru, což prokázal před druhým gólem, kdy Frostymu (Frostovi) předložil skvělou nahrávku," pochválil jednadvacetiletého obránce Sean Couturier.

Ve třetí třetině ani v prodloužení gól nepadl a o vítězi musely rozhodnout nájezdy. V těch obrat Flyers zpečetili jediný úspěšný střelec Couturier společně se stoprocentním brankářem Samuelem Erssonem.

"Lepší premiéru v novém dresu bych si nedokázal představit. Zajímavý zápas před skvělými fanoušky, navíc korunovaný výhrou. Prostě skvělý večer," uvedl Drysdale, jenž při debutu v dresu Flyers naskočil v prvním obranném páru a odehrál téměř 20 minut.

Colorado zdolalo Vegas 3:0 a pojistilo si třetí místo v Západní konferenci. MacKinnon díky asistenci natáhl svou domácí bodovou šňůru už na 23 zápasů, čímž vyrovnal klubový rekord Joea Sakica. Pětadvaceti zákroky a čistým kontem pomohl Avalanche k výhře nad úřadujícími šampiony brankář Alexandr Georgijev.

Patera v brance Golden Knights zlikvidoval 32 střel a při čtvrtém startu v sezoně měl poprvé úspěšnost zákroků nad 91 procent.