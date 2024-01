Hronek dvěma nahrávkami režíroval výhru Canucks. Bostonu asistence Pastrňáka se Zachou nestačily

Filip Hronek (26) pomohl v NHL dvěma asistencemi k výhře Vancouveru 6:3 na ledě New Yorku Rangers a ve třetí sezoně v řadě si připsal třicet přihrávek. Radek Faksa (30) přispěl gólem v oslabení k vítězství Dallasu 4:0 v Minnesotě. David Pastrňák (27) a Pavel Zacha (26) asistovali u první branky Bostonu, který podlehl v Coloradu 3:4 po nájezdech.

Vancouver odskočil s Hronkovým přispěním v závěru druhé třetiny z 3:2 na 5:2. Český bek pokaždé založil přihrávkami rychlý protiútok. V prvním případě vyslal prudký pas z vlastního pásma na útočnou modrou čáru. U dalšího gólu zachytil špatnou rozehrávku Rangers a rychle otočil hru. Po jeho akcích skórovaly první dvě hvězdy zápasu - Elias Pettersson a Nils Höglanders. Rangers nestačily dvě trefy Vincenta Trochecka.

Hronek zaokrouhlil počet přihrávek v sezoně na třicet. Na dosah má svůj nejlepší výkon z ročníku 2021/22, ve kterém nasbíral v barvách Detroitu 33 asistencí. Český bek si polepšil i ve statistice +/-. V zápase zaznamenal čtyři kladné body a v ligovém srovnání mu patří druhá příčka (+28). Zaostává o dva body za spoluhráčem z obrany Quinnem Hughesem.

Ten v utkání připravil jednu branku a zaokrouhlil svůj sezonní zisk na 50 bodů. Přes padesátibodovou hranici se v New Yorku přehoupl také Pettersson, jenž se na výhře Canucks podílel dvěma góly a dvěma nahrávkami. Hughes s Petterssonem se připojili k J. T. Millerovi a jsou první trojicí hráčů z jednoho týmu od ročníku 2007/2008, kteří dosáhli na 50 bodů dříve než ve 40. zápase zápase sezony.

"Chtěli jsme hrát stejně jako proti Devils a myslím, že se nám to povedlo," připomněl Pettersson zápas, který Canucks vyhráli 6:4. "Celý tým opět odehrál výborný zápas. Tím, že se nám to povedlo v Madison Square Garden, je to ještě cennější. Byla to zábava," dodal švédský útočník.

Dallas ubránil šest oslabení a navíc ve dvou udeřil. Při hře ve čtyřech otevřel skóre v desáté minutě Roope Hintz. Zbývající tři branky padly v poslední třetině. Faksa zvýšil v čase 48:22 na 3:0, když se prosadil v přečíslení dva na jednoho z mezikruží a připsal si třetí trefu v sezoně.

"Dnes nám přesilovky opravdu nevyšly. Nejen že jsme v nich nebyli nebezpeční, my jsme v nich dvakrát inkasovali," zlobil se trenér Wild John Hynes. "Abych nebyl příliš kritický, musím říct, že to byl jediný rozdíl mezi oběma týmy. Při hře pět na pět byl zápas vyrovnaný," řekl americký trenér.

První čisté konto v NHL vychytal Matt Murray, který zneškodnil 23 střel včetně dvou pokusů Adama Rašky. "Bylo to skvělé. Hrát v NHL je skvělá věc, o které jsem odmalička snil. Ale udržet v NHL čisté konto, to je neuvěřitelné," řekl Murray, který na první nulu čekal jen čtyři zápasy.

Po asistencích Pastrňáka a Zachy dal Brad Marchand ve 12. minutě z přesilové hry první gól zápasu. Colorado kontrovalo na přelomu první a druhé třetiny trefami Mikka Rantanena a Logana O'Connora. Zhruba v polovině zápasu vyrovnal Johnny Beecher, ale domácím vrátil ve 38. minutě vedení Sam Malinski. Bod zařídil Bostonu Marchand gólem v čase 45:46. Ve třetím kole rozstřelu neuspěl Pastrňák se zakončením mezi betony. Vzápětí rozhodl Valerij Ničuškin.

Pastrňák je s 56 body čtvrtým nejproduktivnějším hráčem NHL. Zacha poprvé od konce listopadu bodoval ve dvou zápasech po sobě a s 24 body je pátým nejproduktivnějším Čechem.

Pittsburgh v pensylvánském derby porazil Philadelphii 4:1 a vyhrál první ze tří vzájemných zápasů v sezoně. Vítězství Penguins v zápase tradičních rivalů řídil gólem a asistencí Jevgenij Malkin. První branku v sezoně dal obránce Penguins Chad Ruhwedel.